新手司機卥莽切線釀致命車禍　家屬哭訴：個仔死咗只係判6個月

新手的士司機上班第五天，接載乘客駛經油麻地時，因乘客稱他走錯路，司機按指示切線時與另一輛的士相撞，致該的士打轉剷上行人路，56歲男途人被撞過正著，送院搶救後不治。肇事的士司機早前承認危險駕駛導致他人死亡罪，今（1日）在區域法院被判囚半年、停牌5年。判刑後司機在庭上向死者家屬鞠躬道歉，惟家屬仍覺不能接受，一邊抹淚一邊哽咽地說：「我個仔死咗，只係判6個月？」

被告鄭子軒在意外當天才剛從事的士司機5天。（資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

被告事後亦患上創傷後壓力症

辯方求情指，被告鄭子軒（24歲）案發前不久才考獲的士牌，案發當日他才任職的士司機第5天，對路線不熟悉，因乘客當時大叫指他走錯路，所以他才切右線走加士居道，他承認切線時留意到後方有車但沒打燈，沒預料後果會如此嚴重，被告亦因這意外而患上創傷後壓力症候群。

官指被告切線時表現卥莽

法官判刑指，被告事發時沒超速，但在切線時卻表現卥莽，雖然明白後來所引致的意外非他能預料到，但他當時的確未有留意路面情況貿然切線，導致撞到鄰線的士，令該的士衝上行人路並撞倒事主。不過法官考慮到被告沒任何刑事或違反交通條例的紀錄，加上他有悔意，故只判囚6個月。

被撞的士打轉剷上行人路

案情指，去年6月18日，被告載著乘客往藍田方向，駛至彌敦道與甘肅街交界時，突然切向右線，從後駛至的的士收掣不及，與被告的士相撞，該的士打轉後剷上行人路，撞倒56歲男事主，男事主被夾在的士與店舖鐵閘間重創，送院後不治。

案件編號：DCCC66/2019