女教師涉於前度家門縱火　事主直言不信被告懷孕　憑衣著認縱火者

中年女教師與前男友因懷孕事情起爭執，之後疑在前男友家門外燒報紙，被控兩項縱火罪受審。前男友作供透露，他比被告年輕5歲，二人分手後仍有來往，惟被告提到懷孕後，一時稱懷孕1月，有時又稱2個月，甚至3個月，他直言不信被告。案發時其母疑門外有「燒燶野」報警，他回家查看閉路電視，發現縱火者衣著打扮與被告相似，又指記得被告也有一對的上衣，褲子及鞋子。

被告梁苑晴在區域法院否認兩項縱火罪。（資料圖片）

被告梁苑晴（36歲）被控於去年6月8日，在將軍澳景林邨兩度縱火。

被告的前男友沈能基供稱。他稱與被告於2017年8月成為情侶，約半年後，被告指二人性格不合，提出分手。沈指他們熱戀時，會一周見面3至4次，他亦會不時到被告家中過夜，但分手後仍會偶爾見面。

閉路電視片認出疑似被告

他憶述，於去年6月8日晚上，突然收到家人來電，指家門外兩處有「燒燶嘢」，他在回家途中報警，返家後翻查閉路電視，看到有人縱火。他從衣著及身形認出縱火人為被告，他曾見過被告穿過一樣的衣服。雖然片中人戴著口罩，但沈稱也曾見過被告因身體不適戴口罩，故能認出片中的是被告。

事主沈能基作供時直言不信浩梁苑晴懷孕。（林樂兒攝）

辯方質疑度預設被告是縱火者

沈在辯方盤問下透露他比被告年輕5年，並同意只以身形及衣著從閉路電視片段認出對方。他早前供稱，被告穿過類似片中人的粉色上衣，亦有一條相同的淺藍色短褲。辯方質疑下，他稱未能確定片中女子的上衣正是被告擁有的服飾，但強調被告常作該女子的打扮，且被告亦有一模一樣的鞋子。辯方指他預設了生事的人為前女友，故認定片中人為被告，沈不同意。

沈不信被告懷孕

沈道，被告同年2月分手時沒提懷孕，翌月才對他說懷孕期是1月。他同意表示過即使分手仍可一起處理孩子的事，但後期稱不會再理會。沈解釋被告後來改稱懷孕期為3月，又不肯到醫院檢查，故之後不再信她有孕。辯方指被告曾說可提供醫生報告，但他稱不需要，沈回應不太記得。就被告展示一支驗孕棒的結果，沈說：「唔代表係佢㗎嘛。」至於有無向被告表達不信任，沈稱不太肯定曾否說過。

法官詢問沈在閘門上安裝的閉路電視的類型，他形容鏡頭僅為食指指甲般大，需刻意觀察才留意到。聆訊明續。

案件編號：DCCC 1017/2018