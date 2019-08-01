女教師涉於前度家門縱火　疑因懷孕事宜起爭執　燒著報紙即逃去

中年女教師與前男友因懷孕事情而起爭執，疑因而到前男友家門外燒報紙。女教師否認兩項縱火罪受審。女教師前男友供稱，二人只拍拖半年，女教師便以性格不合為由提分手，但分手後二人仍有見面，前男友指事發當日家人致電指家門外有「燒燶嘢」，他返家翻查閉路電視認出縱火的人為女教師。

被告梁苑晴在區域法院否認兩項縱火罪。（資料圖片）

被告梁苑晴（36歲）被控於去年6月8日，在將軍澳景林邨兩度縱火。

被告的前男友沈能基供稱。他稱與被告於2017年8月成為情侶，約半年後，被告指二人性格不合，提出分手。沈指他們熱戀時，會一周見面3至4次，他亦會不時到被告家中過夜，但分手後仍會偶爾見面。

閉路電視片認出疑似被告

他憶述，於去年6月8日晚上，突然收到家人來電，指家門外兩處有「燒燶嘢」，他在回家途中報警，返家後翻查閉路電視，看到有人縱火。他從衣著及身形認出縱火人為被告，他曾見過被告穿過一樣的衣服。雖然片中人戴著口罩，但沈稱也曾見過被告因身體不適戴口罩，故能認出片中的是被告。

沈母發現門外有灰燼

控方開案陳詞指，被告與前男友沈能基在事發前，因被告懷孕而發生爭執。去年6月8日，沈母在家門外發現灰燼，於是報警。沈與警方觀看家門外的閉路電視片段，發現發現被告當晚9時在門外點燃報紙，並將報紙掉在地上，然後經防煙門離去。

同日稍後，被告再重施故伎，點燃報紙掉到沈家門鐵柵外的地上，然後離去。沈從被告的衣著及身形將她認出，警方及後將被告拘捕。

案件編號：DCCC 1017/2018