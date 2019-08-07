22歲安老院女保健員接連噩耗意志消沉　獲長者鼓勵考入大學

世代矛盾與隔閡，或許可由溝通化解，成為同行者。 現年22歲的Jennie，是「房協獎助學金」得主，她早前透過助學金報讀課程，即將於今年升讀理大老年學學士課程。她坦言，當年外婆被確診大腸癌、父親突然出現意外，加上文憑試成績失意，接二連三的噩耗令她意志消沉。後來在任職保健員的安老院中，獲一名住院婆婆鼓勵，最後成功考進大學。 另一名獲得「房協獎助學金」的23歲年輕人，在服侍的長者走過人生最後一段路前，曾為他留下開心回憶，她直言：「好慶幸佢過身前嘅時間，有我哋一齊好開心好溫馨嘅記憶，我哋有參與喺佢記憶之中。」

Jennie（左）、Amelia（右）、吳嘉穎（中）均為「房協獎助學金」的得主。（王潔恩攝）

Jennie說，在即將應考文憑試期間，外婆被確診大腸癌，父親亦突然出現意外，故在家人的鼓勵下，她報讀保健員的課程，後來更在安老院工作。當年Jennie只得18歲，連計加班鐘數，隨時要由早上7時起，工作至晚上9時，甚至下班後仍要掛心工作，坦言工作吃力。

得長者鼓勵 關係猶如親人

不過，她稱在工作期間認識了一名長者，關係猶如婆孫般。Jennie笑言，自己的姓氏為「胡」，另一位朋友姓「張」，該名婆婆常以「張胡」稱呼她們，「夏天時佢會鬧我哋做咩著得咁短……當年DSE出成績我考得唔到，我真係好唔開心，返工喊左成日，佢行埋黎拍我膊頭，同我講：『唔緊要……唔好因為一時失敗就覺得影響咗成世！』」

Jennie說，得到該名婆婆的鼓勵下，她決定努力進修，最終更成功考進大學。

Amelia（右）現時任職於房協長者服務組。（王潔恩攝） 讓獨居長者重拾歡樂 Amelia是去年的「房協獎助學金」得主。大學畢業後，她受聘成為房協長者服務組的成員，為其轄下屋邨的長者居民提供服務。有一次她為一名獨居老翁舉行生日會，令她深刻感受到的工作的意義。 她憶述，該名獨居長者已年約80多歲，長期隱居於家中甚少參與邨內活動，家人亦鮮有探望。當時他們為伯伯舉辦生日會，並與他一同外出吃自助餐慶祝，雖然他長期要提着「尿袋」，更要以輪椅代步，外出諸多不便，但在回程時，他對Amelia說：「今日玩得好開心。」 然而，約在一星期後，Amelia得悉他離世的消息，她直言：「好慶幸佢過身前嘅時間，有我哋一齊好開心好溫馨嘅記憶，我哋有參與喺佢記憶之中。」

房協轄下共有3個獎或助學金計劃，其中「房協獎助學金計劃」自2006年起舉辦，旨在支持本地房屋及長者服務界別的專業人才培訓。每位得獎同學獲頒發8,000元獎助學金。受惠學生至今有約一千人，來自本港各大專院校。

房協今年成立「房協獎學金同學會」，以凝聚各項「獎助學金計劃」的得獎年青人。Jennie、Amelia、以及現任見習工程師的吳嘉穎，均為「房協獎助學金」得主，當天亦有出席同學會的啟動禮。