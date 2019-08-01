【逃犯條例】醫護專職明日愛丁堡廣場集會　正待警方不反對通知書

反逃犯條例引起的遊行集會遍地開花，醫護人員繼7月26日的集會後，再申請於明晚（2日）於愛丁堡廣場集會，目前正等待警方發出不反對通知書。 集會將於明晚5時半集合，並於6時正開始。被問到和公務員集會料「撞時間」，醫護集會籌辦人李小姐表示，他們有和公務員集會召集人聯絡，惟強調兩者是獨立的集會，不會限制參加者就時間有些許偏差，從而參與兩個集會。 公務員發起的「公僕仝人，與民同行」集會，將於明晚7時至9時，在中環遮打花園舉行。若步行到醫護集會舉行場地愛丁堡廣場需時約10分鐘。

醫療界發起集會，呼籲同業明日下午5時30分到愛丁堡廣場參與集會，集會獲發不反對通知書。（網上圖片）

醫療界人士發起明日傍晚6時在愛丁堡廣場集會，他們提出四大控訴，包括醫管局對病人私隱保護不足、政府默許警方濫權濫捕，散播白色恐怖；警方阻礙現場救援；以及急救員、記者及市民生命安全受到威脅。集會建議參與者穿著制服、白袍或黑衫，亦建議參與者帶同證件。

在公立醫院工作的香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，她會出席明日的醫護集會，但她個人對醫生罷工有保留，不建議同事下周一（5日）罷工，強調現時醫管局工作量大，病人服務亦臨近樽頸位。她強調文職同事若於周一罷工，她認為可理解，不介意增加工作量。

政府醫生協會主席李慧茵則稱，因時間因素，會出席公務員集會，她認為政府需要回應五大訴求，她認為政府一旦回應五大訴求，很多事都可慢慢解決。醫學會前會長蔡堅則表示，不知道明日有醫護集會，但他強調自己會於下周一（5日）罷工，並會出席在香港大學舉行的「罷課不罷學集會」，向港大學生解釋罷工原因。