【逃犯條例】今起三日內五個示威活動　警方反對旺角及港島西遊行

政府修訂《逃犯條例》風波越演越烈，自6月以來，幾乎每個周末都有集會及遊行，而往往更爆發大型警民衝突。近日警方多次就遊行發出反對通知書，更展開大規模檢控工作。 雖然如此，多區居民繼續發起集會、遊行行動，遍地開花，今日（2日）起一連三日內，有多達五個反修例行動，包括今晚於中環舉行的兩個集會，已獲警方發出不反對通知書；至於明日（3日，周六）旺角區集會遊行，和後日（周日，4日）港島西和將軍澳集會遊行，三個活動的集會都獲警方發出不反對通知書，惟遊行方面，除了將軍澳的遊行獲得警方開綠燈外，其他兩個活動的遊行均遭警方反對。

數名年輕公務員發起今晚在遮打花園集會。（資料圖片）

過去的周末（7月26及27日）原定於元朗及港島進行的遊行，警方一反過去做法，以路面狹窄、安全為由反對遊行，惟大批市民以「行街」方式參與。當中於周日的港島區集會遊行，警方僅對於中環舉行的集會批出不反對通知書，但參與的群眾自發遊行，最終演變成大型警民衝突，更有超過40人被控暴動罪。

今晚兩場「和理非」集會獲警方批准

隨著風波越演越烈，未來數日亦有不同界別的人士發起集會及遊行。今晚將會有兩場「和理非」集會，醫護界人員於下午5時半在中環愛丁堡廣場舉行集會，譴責警方行動及為下周一的大罷工造勢，已獲警方發出不反對通知書。

緊隨其後，於晚上7時則有由公務員發起的「公僕仝人，與民同行」集會，將在中環遮打花園舉行，同樣獲警方發出不反對通知書。他們早前透露會邀請行政長官林鄭月娥、各司局長、立法會議員及前官員出席，提供公開對話的平台。

周日的上環遊行最終演變成大型警民衝突。（資料圖片／歐嘉樂攝）

周六旺角遊行被警方反對 僅批准集會

至於周末「主戰場」，則先有於周六（3日）舉行的「旺角再遊行」，原定於下午3時半至7時舉行，路線原定於晏架街出發，途經彌敦道，並以麥花臣球場作終點。不過警方最後反對遊行，僅向在晏架街足球場發起的集會發出不反對通知書。

▼7.28中西區混戰▼

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周日將軍澳遊行獲批 警方反對港島西遊行

此外，下周日（4日）港島西及將軍澳均有人發起遊行，當中於港島西的遊行，警方同樣僅批准於西區科士街臨時遊樂場的集會，惟反對其後經西環到中山紀念公園的遊行。根據警方解釋，基於路面狹窄、路經地區人多車多，估計一但發生衝突將難以執法；而過去兩個星期亦曾於中西區爆發嚴重警民衝突，當中原定於本周日（28日）舉辦的上環遊行，部分集會人士自發行至西區及銅鑼灣，警方當時於中聯辦外佈防，在驅散人群時多次於內街發射催淚彈。當晚數十人被捕，44人被控暴動罪。