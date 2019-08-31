【逃犯條例】憂心子女開學被欺凌？專家：父母應教子女保護自己

反修例風波持續，新學年後日（9月2日）開始，社會上有意見憂慮學生會因政見或立場不同而起衝突，甚至被欺凌。開學在即，青協單位主任兼註冊社工吳錦娟直言，學生的立場、背景不同，開學後或會出現衝突，甚至有學生會遭欺凌、杯葛。 她提醒學校宜在開學前基本分析學生的背景，加強對警員子女或易受情緒困擾等學生的關注，她強調不論學生立場及背景，校方都應確保學生安全及受包容。

青協早前表示，今年6月12日至8月24日期間，共接到459宗有關近期社會事件的求助個案，當中1成屬「高危情緒困擾」，4成屬「中度情緒困擾」。

反修例風波中走上前線者，不乏中學生。吳錦娟指出，若學生十分投入運動中，情緒易受事件牽動，或會感到無力，甚至帶着情緒上學，學校應提供情緒支援。

吳錦娟又建議家長，在開學前教子女不幸遇到欺凌時的應對之法，包括提醒子女避開危險，並盡快向老師或父母求助：「不是要求同學打人，而是避免衝突，若被打應到教員室或向社工求助」。

不論政見及看法，反修例風波已成為港人生活一部分，老師難免需應對學生對反修例的提問。吳錦娟認為，解惑是老師職責，學校應包容不同聲音，老師可向同學解釋，社會上有不同意見，民主社會中需互相尊重，冷靜聆聽及表達意見；她亦提醒同學，接收網上資訊時留意出處，並應比對不同具公信力媒體及官方說法，忌接收單一消息來源後過分激動。