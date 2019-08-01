【逃犯條例．直播】網民號召沙田港鐵站接放工　促市民8.5罷工

由《逃犯條例》修訂觸發的街頭抗爭持續近兩個月，有網民發起在下周一（5日）大罷工，並在今日（1日）傍晚到沙田港鐵站舉行「接放工」行動，籲其他市民加入罷工行列。數十人晚上在商場內由連接港鐵站入口樓層，遊行上商場各樓層，高呼「香港人，罷工」，期間有店舖落閘，包括華為專門店，但也有店舖如常營業；他們其後到喜茶外「踩場」，呼籲員工也罷工，商場派保安員在店外監察，約10分鐘後店員也拉閘。

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今次活動的兩名發起人「阿妹」與「阿庭」（化名）透露，今日是自發行動，他們希望市民不要忘記7月14日沙田遊行後，警方攻入新城市廣場的事件，又指當日有警員在示威者倒地後仍強行扭其手腕、防暴警亦在商場範圍內清場。他們認為罷工對中遊人士而言是可以做到、較被動的社會運動，希望更多人響應。

沙田區議員趙柱幫亦有到場，他稱近日的不合作運動如堵塞港鐵等，大眾均未有共識，希望今日可以收集市民對日後行動的意見。

一班青年人在新城市廣場內邊行邊叫「罷工」。（陳倩婷攝）

至少兩人與集會人士爭拗

參與人士進入新城市廣場，有人掛起黑底白字「撤回惡法」和白底黑字「痛心疾首」的直幡，商場三樓不少店舖落閘，至於四樓及五樓的店舖則大多正常營業。數名年輕人在場內的連儂場站立，約8時半一名長者欲與他們理論，與在場人士發生爭論，最後數名新城市廣場人員帶領該長者離開。

到時上10時，又有一位中年女士與在場青年發生爭論，廣場人員欲帶她離開，但擾攘10分鐘，她仍繼續留下不走。

數十人在商場內邊行邊高呼「香港人，罷工」，又再要求商場業主新鴻基地產，交代上月14日晚防暴警察進入新城市廣場拘捕示威者。

沙田新城市廣場華為專門店在青年「掃樓」期間落閘。（陳倩婷攝）

他們去到6樓華為店外停留數分鐘，當時店舖已落閘，店內亦有職員。他們在閘上貼上罷工的傳單，又將傳單透過地面隙位，「攝」入店內，高呼「華為支持罷工」。

「喜茶」落閘暫停營業

遊行青年愈來愈多，達到50、60人。他們再到四樓「喜茶」門外，貼上「全港罷工」的便利貼，又高呼「支持喜茶罷工」、「釋放喜茶員工」。「喜茶」期間照常營業，期後有兩名保安進入店舖駐守。市民在門外叫囂約十分鐘，店內客人經後門離開，店員落閘暫停營業。