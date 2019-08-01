冰球隊衝突　3球員禁賽1年　香港冰協：感謝中國冰協認真迅速處理

今日網上流傳一段香港少年冰球隊被內地球隊隊員圍打的影片。綜合消息，香港隊員被毆是於昨日（7月31日）發生，地點為河北省承德市。當時港隊與制服印着「中國深圳」的隊伍比賽，港隊在最後一局以11比2領先時，七名內地隊員突發追打五名港隊隊員。 香港冰球協會透過官方facebook回應事件時證實，昨天的比賽「確實有不愉快事件發生」，又指經中國冰球協會積極處理後，取消了深圳隊的三名犯規球員一年參加冰球比賽的資格，並保証以後不會有這些事情會再發生。港冰協稱：「對以後两地冰球發展和交流充滿信心。」

港隊教練，在instagram詳述港隊隊員，被內地隊員圍毆事件。

香港冰協：事件獲中國冰協積極認真處理

據香港冰球協會表示，今天（1日）是港隊在全中國第二屆青年運動會甲組賽事的最後一埸賽事，現巳圓滿結束，今天的比賽以五比四勝出，而在整場賽事中，香港隊以三勝二負的成績，得第五名。

協會指，在昨天的第四場比賽中「確實有不愉快事件發生」，而經過中國冰球協會積極認真處理，事件已經得到解決。協會指，中國冰球協會取消了深圳隊的三名犯規球員一年參加冰球比賽的資格。更保証以後不會有這些事情會再發生。

香港冰球協會續稱，感謝中國冰球協會的迅速認真處理方法，對以後兩地冰球發展和交流仍充滿信心。此外，協會亦感謝所有人對會方及香港冰球運動員的支持。

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北美聯賽時有打架 奧運賽制不容許

早前，中國冰球協會宣傳部職員接受《香港01》查詢時表示，相關情況已經處理，並在賽場公布，強調是「比賽中的衝撞」，並非「毆打事件」，但該職員表示不會向傳媒披露處理結果，僅稱結果只會在賽場公布，着記者向港隊查詢。

在美國和加拿大的冰球聯賽，打架事件時有發生，有本港冰球運動員對《香港01》記者表示，即使一些允許打架北美聯賽，亦有界線，最主要原則是只能一對一，不能群毆，對球員打架亦有不同的罰則；而奧運級數或跟隨奧運賽制的賽事，則不容許打架。