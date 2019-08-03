【逃犯條例】本港知識份子發聲明提六點　促特首考慮特赦涉案者

國際關係學者沈旭暉、資深傳媒人柳俊江、立言香港召集人張秀賢、香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌及資深電影人岑建勳等逾130人發聲明，呼籲政府及社會各界以實際行動，遏止局勢惡化，提出六點請求，包括撤回逃犯條例修訂草案、堅持香港的法治核心價值，恪守公平公義原則，以及希望行政長官考慮特赦涉案者。聲明又提到衝突如繼續惡化，只會葬送數代香港人的努力及年輕人的前途。

本港知識份子發聲明提到六點，聲明中嚴正指出，衝突如繼續惡化，只會葬送數代香港人的努力及年輕人的前途。（資料圖片）

一眾不同界別人士發聲明，提出六點呼籲，包括要求港府撤回逃犯條例修訂草案，提到雖然行政長官先後以不同字眼說明修訂工作經已停止, 惟未能䆁除公眾疑慮。聲明要求政府應按既有程序, 正式向立法會提出撤回有關草案，回應大眾訴求。其次，聲明中亦提到市民質疑警方有否依循警例，有否濫權濫捕，及在鎮壓時能否保障一般市民安全。但疑慮未消，未必能取信於民，望政府應秉公辦理。

聲明中促請雙方保持克制，籲示威者及警方皆應顧及自身及同伴之安全，避免事件進一步惡化可能導致的人命傷亡。另外，聲明中提到成立獨立調查委員會以檢討修例風波經已是社會各界主流共識，希望特區政府委任大法官主持委員會，並邀德高望重的社會賢達任成員，在12個月內全面檢視事件並完成初步報告，向社會交代，並為改善日後施政提出具體建議。

聲明提出望行政長官應考慮特赦涉案者，根據《基本法》第48條第12款，行政長官可行使赦免或減輕刑事罪犯的刑罰的權力。為了香港的長遠利益，修補社會撕裂，令修例風波中衝突的各方和解，特首在研究獨立調查委員會的報告及諮詢成員意見後，應考慮是否動用上述《基本法》條文所賦予的權力，待法律程序完成後，特赦今次事件之涉案者。另外，聲明稱香港市民在法律保障下享有相應的權利和義務，包括納稅和享受公共福利。特區政府以至警方皆有責任保護市民並按《基本法》保障其一切權利。然而，有關社會契約因是次管治危機已瀕臨崩潰，聲明望政府各級官員實應走出辦公室聆聽民意，重挽民心。