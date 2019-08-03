【旺角遊行．交通持續更新】人潮湧向彌敦道　九巴部分車服務受阻

修訂《逃犯條例》風波持續，周末遊行持續近兩個月，公務員及醫療界昨日（2日）亦分別在中環集會，表達訴求。市民伍永德發起今日（3日）在旺角遊行，本來申請由大角咀晏架街遊樂場遊行至麥花臣遊樂場，被警方反對，上訴後改為由晏架街遊樂場集會，前往櫻桃街公園，獲警方發不反對通知書。

遊行人士湧往彌敦道。（鄭翠碧攝）

+ 12 + 11 + 10

【16:55】九巴表示，因應九龍區的交通情況，18, 117, 203C及268X線暫停服務，部分路線會因應實際情況作出改道安排，部分班次會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【16:40】遊行人士湧向旺角，沿彌敦道向南步往油麻地，彌敦道無法行車。

新巴兩條西九巴士線暫停務。（鄭翠碧攝）

【16:25】新巴城巴公布，701, 701A路線繼續暫停；19條路線改道：20, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 796C, 904, 905, 914, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A, H2

【16:20】旺角遊行開始，部分人湧向旺角，旺角道未能行車。

【15:30】九巴再有多路線改道，不停遊行區域。

【15:18】九巴多條路不停上海街、福全街、中匯街、富榮花園、維港灣、柏景灣、帝柏海灣、銘基書院等各站，部分改以奧運站為臨時總站。

下午近3時，大角咀晏架街遊樂場已有數百人聚集。（鄭翠碧攝）

【15:00】新巴城巴公布，701, 701A路線暫停；近20條路線改道：20, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 796C, 904, 905, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A, H2, N122

【13:31】九巴25條路線作出改道安排，包括2E、10、12、13D、16、18、32、33A、35X、37、41A、43C、52X、63X、66X、68X、72X、87B、265B、268X、270B、287X、904、905、914。

獲批的遊行路線，由晏架街遊樂場開始，經奧海城及富榮花園一帶道路，到櫻桃街公園為終點。ogle地圖）

上月7日舉行的九龍區大遊行，發起人指當日有23萬人參加，警方則表示有5.6萬人參加。當日遊行結束後，大批示威者未有散去，向廣東道方向前進，其後佔用了廣東道馬路，並沿梳士巴利道前往彌敦道，其後警方在旺角展開驅散行動，引發警民衝突。