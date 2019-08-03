【8.5罷工】逾20界別、1.5萬從業員表態支持罷工

政府提出修訂《逃犯條例》所致的社會紛爭愈演愈烈，網民發起下周一「8.5全港三罷」，呼籲港人響應罷工、罷課、罷市，促政府答允民間五大訴求。「三罷」除獲到擁有95個成員工會的職工盟、18個環保團體、多個電台主持、迪士尼樂園員工、巴士員工響應號召外，亦有不同界別數以百間小店自發罷市。

超過20個行業的從業員，今日（3日）派代表舉行「跨界別85罷工記者會」，代表約14,000名來自24個行業的從業員。（鄧穎琳攝）

有超過20個行業的從業員，今日（3日）派代表舉行「跨界別85罷工記者會」，代表約14,000名來自24個行業的從業員，朗讀聯合聲明，他們批評港府至今仍無動於衷，重申要求政府成立獨立調查委員會、宣布「撤回」逃犯修訂條例等五大訴求。

聯署包括公務員、會計界、銀行界、金融服務界、保險界、教育界、醫護界、資訊科技界、工程及建築界、運輸物流界、航空界（包括國泰航空公司員工）、社福界、飲食界、零售界、旅遊界、酒店業、物業管理界、電訊界、廣告界、設計界、文化藝術界、行政及人力資源界。

發言人陳先生表示，截止昨日傍晚（3日）約收到1.4萬人表態支持罷工，揚言若政府在下周二（6日）前不回應訴求，將發動更多、更大型的罷工及不合作運動。

以下為聯合聲明全文。

八月五日全港大罷工跨界別聯合聲明

我們是在各行各界工作的香港市民,有金融、會計、醫護、 運輸、工程、 創科等行業。亦有一直以來保持政治中立的公務員挺身而出,與民同行,爭取公義。

我們決定於八月五日罷工,是因為社會各界以最平和方式表達的訴求,政府隻字不聞;許多走上 街頭的抗爭者,受到暴力攻擊及暴權迫害, 包括44名示威者同一日被控告暴動罪;有數名市民以 死相諫,政府高官依然無動於衷。社會進入如斯境地,我們不惜暫時癱瘓其運作,迫使政府正視問題。

六月九日百萬人上街遊行,訴求非常簡單:撤回修訂逃犯條例。但政府一直漠視民意,令事件不 斷惡化。其後衍生事件之多之鉅罄竹難書,但必須指出:六月十二日警隊濫權濫暴鎮壓示威,舉世譴責;七月二十一日警隊疏忽職守、涉嫌勾結黑幫暴徒於元朗策動無差別攻擊,更是人神共憤。 針對這一連串事件,無數社會賢達及團體組織,包括前終審法院首席法官、前立法會主席、前政 務司司長、前大學校長、香港總商會、大律師公會等等,都清楚表明政府應成立獨立調查委員會 ,全面徹查並修補社會撕裂。對此,特首林鄭月娥只是回應:按現有機制調查、不會出賣警隊, 只要她仍是特首就不會成立獨立調查委員會。

我們嚴正要求林鄭月娥馬上成立獨立調查委員會,以彰公義。 同時,我們要求政府回應其他訴求,包括:

1. 徹底撤回逃犯修訂條例

2. 釋放相關抗爭之被捕者

3. 撤回暴動定性

4. 立即實現雙普選

唯此方可修補社會撕裂,令香港重回正軌,還時代一個公道。

如果政府八月六日前仍不回應訴求,我們會發動更多、更大型的罷工及不合作運動。

不成功,不罷休!

聯署行業: 公務員、會計界、銀行界、金融服務界、保險界、教育界、醫護界、資訊科技界、 工程及建築界、運輸物流界、航空界、國泰航空公司員工、社福界、飲食界、零售界、旅遊界、酒店業、物業管理界、電訊界、廣告界、設計界、文化藝術界、行政及人力資源界