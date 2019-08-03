【旺角遊行】伊利沙伯醫院增180張職員床　紓緩醫護上班交通受阻

修訂《逃犯條例》的風波持續數月，近月每周出現各區遊行，今日亦有市民發起「旺角再遊行」活動，伊利沙伯醫院醫生在社交網站專頁稱，伊院會加開職員宿舍，且額外加開180張職員床位，以紓緩醫護人員或因交通問題未能上班情況。

伊利沙伯醫院加開180張職員床及加開職員宿舍，紓緩醫護因交通問題未能上班情況。（資料圖片）

伊利沙伯醫院醫生在社交網頁表示，經查證後得知，因應今日大角咀有遊行，以及周一有網民呼籲全港大罷工，伊利沙伯醫院將加開職員宿舍，及額外加開180個職員床位，讓醫護人員於周六、周日使用，亦從而紓緩同事可能因交通而未能上班的情況。

另外，因應網上呼籲周一罷工，伊利沙伯醫院稱，若醫護因病未能上班，會按一般現行人事程序處理，醫院會收集職員的告假人數，以安排人手。網上有醫護人員提出，若當日要上班應戴上黑色口罩。有伊院醫生引述醫院稱，只要不影響醫患互信，或在病房引起紛爭便可。

據了解，伊利沙伯醫院確實有相應措施，而幾個聯網亦已經準備好，醫管局總部在需要時啟動重大事故控制中心，監察及協調各公立醫院的服務情況，亦有醫護人員待命，若有需要便會上班。

就下星期一（8月5日）大型群眾活動的應變準備，醫管局發言人回覆說，一向以病人福祉及安全作首要考慮。醫管局會密切留意下星期一的大型群眾活動，及可能出現未能預料的交通情況。各公立醫院會在有需要時作出應變，包括臨床及其他支援部門的人手調配、當值員工交通及留宿安排等，確保病人服務不受影響。醫管局當日亦會啟動重大事故控制中心，監察及協調各公立醫院的服務情況。

