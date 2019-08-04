【旺角遊行】示威者入夜後再堵紅隧　市民獲悉暫停行車：迫不得已

反修訂《逃犯條例》爭議持續，網民今（3日）再次發起旺角遊行，遊行結束後，約6時半一度有數十名示威堵塞紅隧逾半小時，至晚上11時再次有人以鐵馬及雜物等快閃堵塞紅隧後離去。 有未清楚情況的市民一直於現場等候巴士，惟得悉示威者曾堵塞紅導致暫停行車，隨即表示「無乜所謂，可改搭港鐵」；同時又批評政府就修例事件處理不當，特首林鄭月娥至今仍然「唔知去咗邊」，促請政府正視市民訴求。

任職商台編導的何先生獲告知巴士服務一度暫停，隨即稱「無所謂啦，搭港鐵」，且表示明白示威者是表達訴求。（陳晶琦攝）

修訂《逃犯條例》風波仍未平息，示威者今日發起旺角遊行，其後有人再以「快閃」形式，兩次堵塞紅隧逾半小時，導致紅隧一度暫停行車。

任職商台編導的何先生居於灣仔，晚上11時許於紅隧巴士站等候101號過海巴士，當得悉示威者曾堵塞紅隧，巴士服務暫未能恢復後，隨即表示「無所謂啦，搭港鐵」。對於反修例一事，民間發起下周一（5日）全港罷工、罷市及罷課，他表示因工作關係未能參與，惟認為政府處理手法惡劣，特首林鄭月娥至今仍然「唔知去咗邊」，指她應早於兩個月前下台，且須撤回修例及成立獨立調查委員會徹查事件。

居於北角的李小姐，原打算乘坐過海巴士102或106回家，到巴士站後才獲悉紅隧被堵塞，打算轉乘港鐵歸家。她預料車程約延誤半小時至45分鐘，不過她稱支持示威運動，明白示威者將行動升級屬「迫不得已」。她續稱相對於在外抗爭的年輕人，車程延誤僅屬小事，對此不介意。她認為現時政府嘗試擴散白色恐怖，對情況感心寒，坦言下周一會響應罷工行動，「趁依家仲可以發表吓。」