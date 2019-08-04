【逃犯條例】理大學生會發譴責聲明　校園現催淚煙彈頭　促警道歉

《逃犯條例》修訂爭議持續，理大學生會及學生校董今日（4日）發表聯合譴責聲明，表示早前在理大校園範圍內發現了尚未熄滅的催淚煙彈頭，以及警方近日常用驅散的武裝工具，促請警方即時公開交代事件原由，並向理大校方、學生會及香港市民致歉。

理大學生會及學生校董今日（4日）發表聯合譴責聲明，表示早前在理大校園範圍內發現了尚未熄滅的催淚煙彈頭，以及警方近日常用驅散的武裝工具，促請警方即時公開交代事件原由，並向理大校方、學生會及香港市民致歉。（資料圖片）

聲明指，於早前舉行的公眾活動期間及完結後，有「不計其數」的警車、衝鋒車、交通警電單車車隊、隱形戰車等在理大紅磡校園、紅磡灣校園、西九龍校園範圍、紅磡宿舍和何文田宿舍外不停徘徊探路。

另外，聲明又表示「於過去數次大型公眾活動之後，少數別有用心的警員多次濫用武力暴打群眾，令人對警員執勤有所擔憂之時，警方居然發動警力散佈白色恐佈，令理大校園內休息溫書、撰寫論文、溫習研究的同學們擔驚受怕，深怕理大校園內會被警方無故被捕或搜身」，聲明發起人對個別散佈白色恐怖予以最強烈譴責。

聲明：警方無差別的暴行罄竹難書

聲明續指，「在理大校園範圍內發現了尚未熄滅的催淚煙彈頭；可見警方無差別的暴行無遠弗屆、罄竹難書。我們在大學校園內，發現警方近日常用驅散的武裝工具感到極度憤怒，我們亦在此敦請警方即時公開交代事件原由，並向理大校方、學生會及香港市民致歉。同時我們亦再度重申，特區政府須成立獨立調查委員會全面徹查事件來龍去脈、前因後果，還香港市民一個真相」。

理大學生會和學生校董重申，未來的日子會繼續克盡己任、堅守立場，保障所有進入校園範圍人士的人身安全，亦會定期在校園範圍內外巡視軍裝警員的動向。更會再次促請校方公開承諾，不會在校方未有接到通知、得到法庭許可的書面手令及符合行使執法權的人士進入理大校園範圍。

學生校董李傲然對警方做法感憤怒，認為警方必須向理大道歉。（資料圖片）

李傲然：警方必須向理大道歉

學生校董李傲然對此深感憤怒，在理大校園外多次在警車徘迴不止，試圖將社會動盪漫延到大學校園當中，此等做法令人扼腕，更會破壞大學的安寧，警方必須向理大道歉。

理大學生會會長廖建鈞表示，警方三番四次的在校園內外構築白色恐佈，更向大學校園投擲驅散武器，妄顧理大員生安全，其心可誅。本會再次重申校園乃私人地方，警員不得肆意妄為循不法途徑進入校園；警方亦須就行動失當向理大致歉。