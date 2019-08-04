【港島西集會直播．交通持續更新】再堵紅隧　九巴過海線幾近全停

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反對修訂《逃犯條例》的集會及遊行持續近兩個月，多場示威演變成警民衝突，今日（4日）延伸到港島西及將軍澳區。其中在港島西，申請方原先計劃由堅尼地城行至中山紀念公園，但遭警方反對，只批准集會，而地點也由科士街遊樂場，改至在卑路乍灣公園舉行。至於會否如之前出現集會人士自發遊行，而令道路受阻，本文將為大家實時更新當區交通資訊。

【21:23】九巴公布，新增暫停路線: 101,102,103,104,106,107,108,109,111,112,113,115,116,117,118,170,171,182,601,603,619,671,673,680,681,690,905,914,934,936,948,960,961,968,978

更改改道路線: 91M, 98D, 297

恢復正常路線: 98A, 98C

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【21:05】警方公布示威者堵塞告士打道及紅磡海底隧道港島出入口。

【20:54】新巴城巴公布，有7條路線暫停服務，40多條日間路線改道行駛。

示威者及警方在西環發爆衝突，但只維持約半小時就散去。

港島西集會下午5時開始，約有千人出席。（羅君豪攝）

【20:04】九巴新增暫停路線：904；101,104,113,296A,296C,296D,619,905改道

【18:40】九巴公布，五條過海隧巴將因應實際情況，有需要時作出改道安排，包括：101、104、113、904、905。

【17:10】集會開始，卑路乍街公園約有千人出席。

下午3時，卑路乍灣公園只有少量參加集會人士到場。（梁煥敏攝）

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