【港島西集會．持續更新】多間店舖落閘關門　康文署場地不開放

政府修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮未平息，今日（8月4日）戰線延伸到將軍澳及港島西。其中，港島西遊行申請方原先計劃由堅尼地城行至中山紀念公園，但遭警方反對，只剩下於卑路乍灣公園集會獲批不反對通知書。 在集會開始前，西環一帶有不少店舖都已提早關門一天，而多個康文署管理的場地，都貼出告示表明關門一天。

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【14:20】康文署宣布，由於預計下午中西區有大型群眾活動， 區內除早前公布的堅尼地城游泳池、中山紀念公園游泳池、中山紀念公園體育館、中山紀念公園足球場、中山紀念公園籃球場和上環體育館外，香港公園體育館、石塘咀體育館、士美非路體育館、香港壁球中心，以及區內的籃球場、足球場和排球場亦會提早於下午3時關閉。而石塘咀公共圖書館、士美非路公共圖書館和上環文娛中心亦將提早於今日下午三時關閉。

【14:15】集會開始前，西環一帶已有不少店舖提早拉閘關門。而多個康文署管理的場地例如中山紀念公園體育館及足球場，都貼上告示指因應今日有大型公眾活動，會關門一天。

由「港島西大遊行籌委會」舉行的「港島西集會」，本來是申請「港島西遊行」，由堅尼地城科士街臨時遊樂場，經西環遊行至中山紀念公園。不過，警方只批准集會，又指遊行會經過人多車多的區域，加上路面狹窄，若發生暴力衝突，警方將難以執法。「港島西大遊行籌委會」其後改於卑路乍灣公園舉行集會。