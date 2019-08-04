【港島西集會．直播】區內多間店舖落閘　集會坐滿黑衣市民

政府修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮未平息，今日（8月4日）戰線延伸到將軍澳及港島西。其中，港島西集會於卑路乍灣公園舉行。西環一帶有不少店舖都已提早關門，而多個康文署管理的場地，都貼出告示表明關門一天。 集會於下午5時開始，記者目測已近千名身穿黑衣市民坐滿卑路乍灣公園。集會發起人指，政府至今未回應市民對《逃犯條例》的訴求，縱容元朗「白衣人」無差別襲擊市民，警方在民居發射催淚彈等等，加上多人被捕，顯示政府從未正視自身問題。

【17:28】中六男學生在集會發言，指自己初期負責做街站、在網絡呼籲上街等，但這場運動「逼人成長」，從5月至今已參與逾800小時，見識了真正的香港人是如何的。他指，特首林鄭月娥的競選口號「we connect」，但其上任2年卻不見與青年「connect」，但是次反《逃犯條例》運動正正促成了大家「we connect」。

他稱本來家人都支持自己出外做街站，但近日都擔心其安危而阻止他，甚至實行「經濟封鎖」。他反問「我哋而家唔去做，咁幾時去做呢？」又稱要堅持去做一些正確的事，要繼續捍衛自己的家，「請大家不要感到絕望，希望上一代相信我們下一代，我們會用不同方法去發聲。」他又指：「相信我們同心協力，可以拿回自己的家。」

【17:25】身穿黑衣的市民仍陸續經香港大學站前往卑路乍灣公園，在入口處有義工派發白絲帶及宣傳單張，呼籲市民明日支持「三罷」。

有人向出席集會市民派發白絲帶。(勞敏儀攝)

【17:16】另一集會名發起人解釋，他們原定就遊行向警方申請不反對通知書，但警方未有批准之餘，反強行批准一個在科士街遊樂場的集會；發起人其後再申請在中山紀念公園集會，亦未獲批准。

發起人指警方以遊行路線經過敏感地點如中聯辦及西區警署為由，拒發不反對通知書。他斥這些地方過往不是敏感地點，敏感的原因只是中聯辦已將手伸至香港。他又呼籲市民星期一參與罷工。

【17:10】港島西集會申辦人指，中西區居民對過去多年的政策不當已達「忍無可忍」，要向政府及中聯辦重申五大訴求，包括撤回修訂《逃犯條例》修訂；釋放所有被捕義士，設立獨立調查委員會，徹查警方行為；撤回暴動定性，及落實雙普選。

記者現場所見，仍有不少市民繼續前往公園內，公園外圍則未見警車。

【17:05】港島西集會開始，發起人之一鄺小姐發言，感謝來參與集會的「西柚」西環街坊。她指自己是普通市民，喜歡安定生活，但要站出來原因是被政權迫出，政府一直未有正面回應民間對修例的訴求，非但沒有檢討自己，只選擇性失聰，更縱容警方濫權，市民有必要發聲。她批評政府只用「語言偽術」敷衍大家，並用暴力打壓市民，同時縱容元朗「白衣人」無差別襲擊市民。而警方在民居發射催淚彈等等，加上不少前線人士，包括學生、急救員被捕，顯示政府從未正視自身問題。

【16:30】集會在下午5時開始，於開始前半小時人潮已坐滿卑路乍灣公園內的羅馬廣場，並迫滿公園出入口。

下午4時半，卑硌乍灣公園內已坐滿黑衣市民。(梁煥敏攝)

【16:20】卑路乍灣公園集會場地對出的電車站，有電車公司職員貼出告示，指因有公眾活動，車站須暫時停用。

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電車公司貼出告示，指卑路乍街公園對出電車站已暫停使用。(勞敏儀攝)

【16:00】中聯辦附近、西區警署、德輔道西及朝光街停泊多輛警車，有防暴警察於附近巡邏。

【16:05】卑路乍灣公園現場有零星市民聚集，亦有人準備相關橫額、設置音響器材。公園附近有住宅大閘外貼上通告，禁止非住客進入，又要求住客關好大閘。

【15:45】記者巡視西環一帶商店，不少都已關門，只剩下大型連鎖商店仍繼續營業。

【15:30】西隧港島入口外、中聯辦對開，已停泊六輛警車，而中聯辦門外放置多個巨型水馬。

中聯辦對開已有多輛警車停泊。(張嘉敏攝)

【15:15】港島西集會場地西環卑路乍灣公園，開始有少量黑衣人聚集，有西環街坊組成的籌委會成員在羅馬廣場佈置。港島西集會發言人鄺小姐表示，在下午約三時有5至6個中學生用兩部超市手推車帶來物資，例如寶礦力、生理鹽水等，坦言要支持集會。

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【14:20】康文署宣布，由於預計下午中西區有大型群眾活動， 區內除早前公布的堅尼地城游泳池、中山紀念公園游泳池、中山紀念公園體育館、中山紀念公園足球場、中山紀念公園籃球場和上環體育館外，香港公園體育館、石塘咀體育館、士美非路體育館、香港壁球中心，以及區內的籃球場、足球場和排球場亦會提早於下午3時關閉。而石塘咀公共圖書館、士美非路公共圖書館和上環文娛中心亦將提早於今日下午三時關閉。

【14:15】集會開始前，西環一帶已有不少店舖提早拉閘關門。而多個康文署管理的場地例如中山紀念公園體育館及足球場，都貼上告示指因應今日有大型公眾活動，會關門一天。

由「港島西大遊行籌委會」舉行的「港島西集會」，本來是申請「港島西遊行」，由堅尼地城科士街臨時遊樂場，經西環遊行至中山紀念公園。不過，警方只批准集會，又指遊行會經過人多車多的區域，加上路面狹窄，若發生暴力衝突，警方將難以執法。「港島西大遊行籌委會」其後改於卑路乍灣公園舉行集會。