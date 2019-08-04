【8.4全港示威直播】黃大仙示威者投擲玻璃樽　警連環發射催淚煙

政府修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮未平息，今日（8月4日）港島西集會於卑路乍灣公園舉行。晚上近7時，部份示威者開始佔領馬路，防暴警舉黑旗警告會出催淚煙驅散，其後一連施放數枚催淚彈。大批示威者轉戰銅鑼灣，設置路障佔領馬路。有示威者則分別走到灣仔，亦有人佔領告士打道，其後紅隧港島出口全封。防暴警察稍後到連發多枚催淚彈清場。有示威者則焚燒雜物，消防救熄後，防暴警及示威者都各自散去。 有示威者轉戰觀塘警署外聚集，並向內掟雜物，多名街坊亦指罵警察。近百名街坊晚上亦在天水圍警署外聚集，警署落閘。而黃大仙亦有大批市民聚集，防暴警多次舉起黑旗警告會施放催淚煙。

【03:24】示威者投擲玻璃樽及磚頭，警方連環發射催淚煙，將防線推進至接近龍翔道位置，並在紀律部隊宿舍外重整防線；數名示威者其後仍向警方投擲磚頭。

【03:19】黃大仙示威者與警對峙，警方展示黑旗，警告會施放催淚煙。

【03:15】觀塘警署，防暴警及速龍衝出追捕示威者，並在足球場位置截停兩男子進行搜身，其中一男子自稱議員助理，速龍向他叫了一句：「議員助理，大好前途。」速龍不斷在他身旁唸唸有詞說教。現時該男子跪地面向足球場閘門。

【03:08】有示威者再度搬出雜物堵塞龍翔道，有人手持磚頭，防暴警察在現場部署，現場氣氛緊張。

有示威者在觀塘警署外燃燒雜物。（楊婉婷攝）

【02:43】警方在黃大仙進行搜捕，截查車輛及可疑人士，龍翔道來回線封閉。

【02:31】觀塘警署警員在無舉旗下的情況下，由樓上發射多發胡淑彈及海棉彈。

【02:14】黃大仙下邨東頭邨道的大部分市民已經離開，只餘下數十名警員及記者。

【02:12】防暴警察在黃大仙警察宿舍外施放催淚彈驅散市民及示威者，現場有女子疑受傷流血倒地。

【02:01】有示威者在觀塘警署大閘外燃燒雜物，火光紅紅。有煙從警署射出來，有人咳嗽，現場指是胡椒噴劑。

【01:58】黃大仙紀律部隊宿舍外，一批防暴警察突然向前推進，截住一架私家車，調查一男一女乘客。

【01:31】有示威者於觀塘警署外拆卸圍欄。

【01:30】黃大仙東頭邨道及沙田坳道有大約200名警員在場戒備。

【01:16】防暴警察經過巴士總站後，再向黃大仙下村方向進發，並到正德街驅散市民。其後防暴警察脫下頭盔，稍作休息。

此外，觀塘警署內仍有大批暴警察在內戒備。

【01:14】防暴警察繼續將防線向黃大仙巴士總站推進，現場已沒有市民聚集。

【01:12】防暴警察在黃大仙發射催淚彈後，原本在沙田坳道聚集的市民有所減少。警方在龍翔道佈置防線，現場暫未有市民聚集。

【01:10】在天水圍警署，防暴警於後門舉黃旗。

天水圍警署外，防暴警舉黃旗。(呂諾君攝)

【01:11】防暴警察在龍翔道手持盾牌、一直排開。

稍早前，警方在沒有舉旗警示下發放至少3枚催淚彈。

【01:08】沙田坳道方向的天橋上，有草叢及雜物被燒著，現場火光熊熊。而路面上有市民受傷倒地。

【01:07】黃大仙的防暴警察發射多枚催淚彈，驅散在場市民。有市民陸續後退。

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【01:00】消息指有警車駛往警署，在場居民隨即四散離開。未幾，10輛警車、載逾百名警方機動部隊成員抵達，期間10名警員在警署對面截查一名男子，其後將其放行。事後警員亦在附近檢獲約六排雞蛋。

【00:55】黃大仙現場有人大叫警方阻人回家，又指自己要回家。現時警方防線設於東頭村道沙田㘭道交界，路面仍有車輛可行駛。

由午晚12時半起，警方共3次舉黑旗警示，現場仍有約400名街坊及示威者，大部分只穿短褲短袖衫，未見戴上口罩

【00:55】警方發聲明，指大批示威者包圍黃大仙警署和黃大仙紀律部隊宿舍，並向警務人員投擲懷疑腐蝕性物體，威脅市民和在場人士的人身安全。因應現場情況，警方將於附近一帶施放催淚煙，驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。

【00:52】觀塘警署外的市民以強光照射警署內的防暴警察，而一輛救護車從警署駛出。

【00:49】數十名防暴警察沿黃大仙紀律部隊宿舍外，向沙田坳道方向不斷推進，再度舉黑旗，並警告市民已破壞社會安寧，呼籲迅速離開。

記者目測，黃大仙沙田坳道現場約有400至500人。

防暴警察多次舉起黑旗，但暫時未有進一步行動。不少市民不滿警方周六（3日）在當區的行為，而大批市民撤去巴士總站，未有散去。

【00:45】黃大仙的兩邊防暴警察，不斷將防線向沙田坳道方向推進，惟現場聚集的市民發出噓聲。而原本聚集在黃大仙巴士總站的市民，亦陸續向後退。

【00:40】在黃大仙紀律部隊宿舍外，一度傳出玻璃碎裂聲，及被投擲雞蛋等雜物。防暴警察防線逐步向沙田坳道聚集的居民推進，並再次舉起黑旗。

【00:36】示威者及居民稍早前由沙田坳道，過馬路向黃大仙紀律部隊宿舍方向，並未阻塞交通，惟的士司機情緒依然激動，依然不願離開，與在場市民理論。而防暴警察一度舉起黑旗，警告將會發射催淚煙，但現時未有進一步行動。

不少途經沙田坳道的私家車路經時，按響喇叭與現場人士和應鼓勵。另一邊，現場市民及警方繼續以強光、雷射光互相照射。

【00:32】黃大仙紀律部隊宿舍外，有市民提出讓的士司機駛離，惟司機不滿，擾攘愈5分鐘亦不願離開，停在沙田坳道，期間一度指罵示威者是：「暴徒。」在場不少街坊調停。

【00:28】黃大仙站外，有的士司機與在場示威者一度發生口角，該名司機更激動地站上其的士車頂上。

在場防暴警於黃大仙紀律部隊宿舍外，舉黑旗警告，可能施放催淚煙，現場仍有大量市民未有戴備防護用具。

防暴警於黃大仙紀律部隊宿舍外，一度高舉黑旗警告會施放催淚煙。(梁煥敏攝)

【00:22】警署外有消防車經過，現場居民向其報以掌聲。

【00:19】藍田有數名市民一度懷疑有「假記者」，稱該名身穿反光衣的男記者以自拍棍攝錄私家車車牌，要求其出示記者證。該名男記者從背包內拿取記者證，並快速收起，惹起在場市民不滿。其後證實該名男記者是「藍天網」記者，市民即高呼立法會議員到場處理。

有身穿反光衣男子，遭現場示威者質疑假扮記者。(陳晶琦攝)

【00:15】半百馬鞍山居民圍堵馬鞍山警署，大部分人為身穿拖鞋的「街坊Look」，未見持有攻擊性武器。部分人在警署外叫囂「黑警」，亦有人用電筒照射上警署。

該署數日前被圍堵後，一直架設有水馬在外以防衝擊，現有約7名警員手持盾牌在警署外戒備，雙方目前大致平靜。

【00:14】有警員到警署閘口，與救護員交談數秒，就讓救護員進入，隨後立即關上鐵閘，並退回警署內。警方再度向外發射強光，場外市民不斷直斥警方：「社會垃圾。」有私家車駛到警署門外，並留下多箱水及保礦力，在場居民隨即歡呼。

【00:08】防暴警察退回觀塘警署內，一直用強光照射市民及記者，引起在場市民不滿，不停斥警察「黑社會」。隨後有救護車駛入警署內，救護員在警署門口外停留近5分鐘，仍未能進入。

而現場有不少街坊打開手機燈光，向警署內照射。

【8月5日00:02】防暴警察退回觀塘警署內，並持續用強光照向記者及示威者，場外亦有市民向警署內射鐳射光。警署外一度有救護車駛經，市民即讓路予其通過。

【23:57】觀塘警署外，防暴警察手持胡椒噴霧，試圖向在場街坊噴射。大批居民未有穿戴防護用具，高舉雙手向警方步步緊逼，並大叫：「黑社會！黑社會！」警方退回警署內。大批市民包圍警署高呼：「罷工」，其後陸續散去。

+ 3 + 2

【23:47】觀塘警署外仍有大批黑衣示威者聚集，並向警署內投擲磚頭等雜物。

【23:42】一架印有無綫新聞的採訪車，及多輛警車駛入觀塘警署。

【23:50】示威者向觀塘警署掟雜物時，警方向警署外示威者發射胡椒彈，示威者後退。

【23:41】觀塘警署外，有示威者不停向警署內投擲磚頭等雜物，期間不時傳出玻璃破裂聲，亦有窗戶破裂。

而黃大仙警署外，有數十名防暴警察在場戒備，期間不斷向記者及示威者方向照射強光。

【23:38】大批防暴警察往觀塘遊樂場方向前進，有示威者稱要快閃，離開現場，期間呼籲市民返回家中。

【23:34】沙田警區總部暨馬鞍山分區警署外，有數名防暴警車戒備。

而在觀塘警署外，有數名示威者再度用磚頭、石頭，向警署內投擲。

醫管局數字顯示，在將軍澳及港島的事件中，截至晚上11時共有3位年齡介乎18至34歲的傷者送院，其中一男一女被送往律敦治醫院，情況為未知；另有一男被送到將軍澳醫院，情況穩定。

【23:30】速龍小隊突然衝向觀塘警署外的居民，引起附近的居民不滿：「係哩度搞屎搞棍，返去啦！」部分示威者繼續在鯉魚門道向警署方向前進支援。其後速龍小隊再次退回警署門外。

【23:27】觀塘警署外，有示威者及居民直斥警方是「黑社會」，不會保護市民，大叫警方：「收隊！收隊！」觀塘警署外警員再慢慢退回警署外，期間示威者又高呼：「香港警察，知法犯法！」

【23:21】警方與觀塘翠屏道對出天橋上的街坊互相指罵，其後撤回警署。大批未有穿上任何裝備的藍田居民，於觀塘警署門外要求警方撤離，並大叫：「咪阻住我哋訓覺啦」。

【23:18】警署外仍有大批居民在外高呼警方為「黑社會」，大部分居民未有任何裝備。觀塘道往藍田方。

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【23:23】 觀塘警署外有速龍小隊，以強光照向記者。而在觀塘道往藍田方向，有街坊大叫：「警狗阻人返屋企。」有警員反駁斥：「你夠擔就落黎鬧。」

【23:11】有示威者在觀塘港鐵站迴旋處，用鐵馬、雪糕筒設置路障，有巴士、私家車未能向藍田方向行駛，現場約有200名示威者，期間一度商討是否繼續再去觀塘警署，但示威者即紛紛舉起雨傘遮擋，不讓外界知悉下一步部署。

觀塘警署對外有大批防暴警員戒備。亦有大批市民於觀塘警署對外，高呼要求警察收隊。

【23:06】鯉安苑居民高呼：「黑警可恥」，現場警員散去，有居民拍掌。

【23:05】有大批鯉安苑居民高呼警方是「黑社會」，要求警方撤退。其後大批警察退回觀塘警署，部分警察則登上警車。

【23:03】於鯉安苑鯉逸閣對出，有居民指罵警察要求他們離開，更稱「我哋係香港市民係到住，點解要我哋走」。而在觀塘站A出口、APM購物中心外，有示威者設置路障。

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【23:02】警方指，有示威者在觀塘警署外聚集，塗污建築物，並向警署投擲雜物，造成破壞。基於安全理由，觀塘警署報案室現已暫停服務。警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【23:01】大批防暴警察跑向觀塘警署方向，在觀塘及藍田站內，仍有不少示威者聚集，商討下一站去向。

【22:59】在觀塘站內，有大批身穿黑衣的示威者逗留，並商討將去哪裡。

【22:57】不少示威者從觀塘警署方向，突然向藍田反向奔跑。而約在10分鐘前，部分示威者在藍田站內突然撤離。

【22:52】不少示威者經過觀塘警署外時，用路邊的石頭及磚頭向警署內投擲。而鯉魚門道已被堵塞。

【22:50】觀塘警署外有大批示威者包圍，但示威者到場約10分鐘，已有防暴警察在鯉魚門道路口設防線，現場行車線已被堵塞。

【22:47】有示威者帶同鐵煲及毛巾，表示是受黃大仙居民啟發的滅火方法，而準備的用具。大批示威者於藍田站下車。

【22:44】有示威者於油塘站轉乘列車往藍田方向，期間高呼「光復香港、時代革命。」



【22:35】防暴警察及大部分示威者已離開銅鑼灣一帶，現場餘下多是記者。有街坊到場拍照，現場設下的路障未有清理，地上遺下大量垃圾、催淚彈殘骸，少量地磚被掘，場面一片狼籍。

【22:30】有現場示威者表示，由於黃大仙站外有大量警察，經商討後往觀塘或將沿觀塘綫沿路「隨機」下車

【22:22】警方再發呼籲，指黃大仙警署報案室現已暫停服務，示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【22:15】原本在波斯富街築防線的防暴警察，已登上警車離開。有居民不滿警方亂射催淚彈，在場記者拍攝及清點地面留下的催淚彈及橡膠子彈數量。另有示威者稱將移至黃大仙。

【22:13】現場所見，警方曾發射橡膠子彈，並留下彈殼在馬路上。而部分防暴警察退後至告士打道，現場示威者人數有所減少。有英國旅客因吸入催淚煙感到不適，在地鐵站內休息。另有遊客指香港的抗爭者平和，並豎起拇指稱讚。

【22:09】防暴警察往吿示打道方向後退，部分防暴警察上警車，有商場保安在旁看熱鬧。

【22:03】在波斯富街的示威者用雜物製造的火堆，火勢愈來愈大並冒出濃煙，而示威者陸續向火堆增添雜物，期間一度傳出爆炸聲，有消防車駛過現場，消防員出動滅火，約2分鐘將火救熄，並一直噴射水，以防火勢死灰復燃。

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【22:00】波斯富街有示威者呼籲前往黃大仙，到紀律部隊宿舍。

【21:55】有示威者以雜物製造火堆，並指示其他人後退，垃圾桶內有紙皮及木塊等雜物。數名示威者試圖將手推車向前推進，惟垃圾桶過重，未推數步即全部掉落路面。有示威者嘗試重新拿起垃圾桶，但桶內雜物一度愈燒愈大。

【21:53】有示威者利用兩個垃圾桶，並放入多條木塊，再將垃圾桶放在手推車上。有示威者高舉雨傘遮擋，不被外人看到他們的具體行動，有示威者燃燒雜物。

【21:51】信和廣場對出有大批防暴警察佈防，而警方的驅散行動已持續約半小時。警方與示威者相距約200米，有示威者向警方射雷射光。

【21:50】有示威者再次走出告士打道架設路障，部分警車要留在原地。

另外，警方在謝斐道舉黑旗，其後發射多枚催淚彈。

【21:45】警方向告士打道一連發射多枚催淚彈，現場冒起白煙。部分防暴警察下車，移除在馬路上的路障。

接近行人路面有物品著火。

防暴警於告士打道舉黑旗，並向波斯富街方向推進。

【21:43】防暴警察返回警車前，在告士打道施放多枚催淚彈。

【21:40】警方發聲明，指於銅鑼灣區一帶集結的暴力示威者，繼續大規模堵路，肆意破壞，目無法紀。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察於軒尼詩道與波斯富街交界施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。

【21:43】防暴警察返回警車前，在告士打道施放多枚催淚彈。

【21:41】防暴警察在波斯富街及駱克道交界多次施放催淚彈，惟位置未有示威者，在場僅有記者。此外，有示威者向警察方向丟雜物，亦有途經市民受催淚煙影響，需要協助。防暴警察又陸續向告士打道方向退後。

【21:40】銅鑼灣近波斯富街，防暴警察施放催淚彈，並舉橙旗，警告準備開槍。

【21:38】警方在銅鑼灣驅散示威者，並施放多枚催淚煙。投擲完催淚煙，有示威者陸續後退，現場示威者人數已不多。

告士打道往中區方向仍未恢復行車，現場有10多架警車以及大批防暴警察聚集。

【21:36】防暴警察在銅鑼灣發射多枚催淚彈。

【21:33】目前警方防線設於軒尼詩道及波斯富街路口，告士打道天橋恢復行車。軒尼詩道防暴警察舉起黑旗警告在場示威者，盡快離開。

而在金紫荊廣場的示威者，一度高呼有警車到達後，離開金紫荊廣場。

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【21:30】防暴警察快速向銅鑼灣崇光百貨方向推進，示威者亦快速走回內街。而部分示威者到達金紫荊廣場，並且塗鴉金紫荊雕塑，當中有噴上：「光復香港」。

【21:28】大批防暴警察到達告士打道，並開始清路障。而示威者亦已撤離告士打道，返回銅鑼灣內街，部分向金紫荊廣場方向跑去。

【21:25】防暴警察往銅鑼灣方向推進，並預留一條行車線讓車輛離開。告士打道東行線已通車，大批防暴警車在場指揮秩序。

有部分示威者往金紫荊方向前進，聲稱：「要搞中國國旗」。

【21:20】防暴警察到達告士打道天橋上，並持槍向橋下瞄準撤離中的示威者。

【21:20】不少市民正於怡和往灣仔方向前進，而告士打道一度混亂，有防暴警察驅散示威者，並噴射胡椒噴霧。大批示威者向銅鑼灣方向後撤。

【21:10】告士打道東西行線均受阻，藝人王宗堯亦正駕車經過，被堵塞在路中。他接受《香港01》訪問時表示：「大家都做緊自己嘢，任何方法都是方法。」他又關心周圍正在設置路障的示威者，「大家食咗飯未呀？」

【21:09】警方指，灣仔警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【21:05】有示威者在場呼籲，先返回行人路，以開路予救護車。亦有巴士乘客下車徒步沿馬路離去。示威者繼續搬開在告士打道東行線的路障，讓車輛緩慢地逐架離開。而告士打道西行方向仍然被封鎖，全線擠塞。

紅隧港島區出入口全部被堵塞。

【21：11】示威者不斷以強光照射警察，期間有警員打開車窗與示威者稱，「不要傷害大家」，隨即引起大批示威者隨即不滿並斥黑警。

【21：09】有兩架警車於紅隧附近經過，大批示威者即在其前面架設路障，又以噴漆塗鴉警車，噴上「黑警」字句，期間更向警車扔雞蛋殻。

在告士打道東行方向，有示威者短暫移走路障，讓車輛逐步駛開，約5分鐘後示威者再度架設路障，並逐步向崇光百貨方向離開。

+ 2

【21:00】警方指出，有示威者堵塞告士打道及紅磡海底隧道港島出入口，現場交通非常擠塞，亦對緊急服務造成嚴重影響。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。警方呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。

【21:01】示威者用鐵馬、水馬設路障，告士打道西行全線被封，東行線交通擠塞。一批示威者迅速離開告士打道，向崇光百貨方向撤回。數分鐘後，部分示威者將告士打道的路障拉開，讓受阻的車輛從告士打道東行方向離開。

紅隧港島出入口有身穿反光衣示威者指揮交通秩序。

【20:55】大批示威者向紅隧港島出入口進發，並一度嘗試堵塞兩邊行車線，惟紅隧港島往紅磡方向車流量過大，約5分鐘始封閉所有行車線。

另外，有示威者在告士打道設置路障，從銅鑼灣崇光百貨外一帶搬來鐵馬及竹枝等，堵塞道路，現場交通十分擠塞。有的士及私家車塞在示威人群中，示威者讓出一條小路給車輛通行，有人舉旗指揮交通。而示威者在告士打道讓出一條小路讓部分車輛先行駛離，期間有乘客稱支持大家，示威者隨即說多謝。

【20:52】約有數百名示威者在紅隧往港島方向出口設置路障，有示威者未熟悉路面情況，需要花時間了解哪個方向為紅隧路線。

告士打道東西行車線及紅隧港島出口有大量車輛被阻塞。

+ 3 + 2

【20:48】示威者在告士打道西行方向的四條行車線設置路障，部分示威者步行往紅隧往港島方向出口，並用水馬、鐵馬等作堵塞。有巴士受阻。

另有多架警車往紅隧方向駛去。

【20:46】示威者佔據告士打道西行線，並用水馬、鐵馬設路障阻路。有受阻的士不滿，不停按喇叭。約1分鐘後，示威者讓出馬路，讓車輛離開，其後逐漸佔據餘下行車線。

+ 2

【20:40】有示威者走出莊士敦道馬路，部分示威者在渣甸街用噴漆塗污紅綠燈。

另有示威者推鐵馬，向告士打道方向迅速移動，一度想設路障，惟告士打道往灣仔方向車流量過大，約5分鐘後佔據兩條行車線。

【20:35】示威者佔據崇光百貨外的軒尼詩道東西方向行車線，有電車受阻停在原地。部分商舖落閘關門，怡和街約有2間食店依然開門。

有示威者經莊士敦道出口離開灣仔站時高呼星期一罷工，部份人亦行出莊士敦道馬路。同一時間，亦有示威者嘗試搬鐵馬陣佔領告士打道。

而香港大學站有乘客指，站長按停扶手電梯掣，近乎令電梯乘客出意外，遭到現場乖客不滿，指不接受人潮管制做法，有市民高叫報警。

【20:29】港鐵銅鑼灣站逼滿黑衣人，有示威者爭相付款預先購買不同地區車票，以供其他人士離開時使用。

而港鐵站崇光百貨出口已關閉，近駱克道方向亦只可出、不能進入；駱克道附近的部分商舖已經關門。而希慎廣場的B1層化妝品部亦陸續落閘關門。

+ 3 + 2

【20:24】港鐵大學站有示威者包圍港鐵職員，現場消息指，港鐵進行人流管制，並停止扶手電梯運作。

而在銅鑼灣的示威者繼續向灣仔方向前進，沿途拆除交通燈及設路障。目前示威者已到達鵝頸橋底，數名示威者用剪刀剪斷交通燈線路，身後數名示威者高舉雨傘遮擋。另有示威者在軒尼詩道，讓路巴士離開。

【20:20】在銅鑼灣的示威者向波斯富街前進，並在行人天橋下拆回收箱。

示威者設的路障，已東至百德新街，西至及堅拿道西一帶，相關路段東西行車線全封。

【20:13】警方晚上發聲明，指有示威者於晚上八時佔據軒尼詩道近銅鑼灣一段的行車線，利用鐵欄架起路障堵路，導致交通嚴重擠塞。警方警告示威者盡快停止違法行為，離開現場，並呼籲駕駛人士避免前往該區，留意最新交通情況。

【20:11】銅鑼灣現場下起毛毛雨，示威者聚集在崇光百貨外，有巴士受阻需調頭離開。有示威者用油漆噴黑交通燈及將之拆除，並用鐵馬設起路障。另外有大批示威者高舉雨傘遮擋，未能看到前線示威者行動。目前現場未見有警察，僅有一名交通警員到場，與巴士司機溝通。

德輔道西與嘉安街交界有近20名防暴警戒備，有幾十名街坊聚集，高呼「離開西區、西區警察保護咗我哋好多年，呢度好安全」

【20:07】私家車車主鄭先生指，雖然示威者佔據馬路有阻礙其行程，但認為自己時間雖寶貴，但示威者的時間也很寶貴，並呼籲示威者小心，又指理解他們做法，要求政府盡快出來回應市民訴求，「雖然有些心急，但不僅要。」

有示威者則嘗試破壞交通燈。在西環的示威者陸續乘搭港鐵，前往銅鑼灣，並在車廂內高呼光復香港時代革命。

【20:03】大批示威者佔據軒尼詩道，他們高舉雨傘遮樣貌，搬雪糕筒、鐵馬、垃圾桶等設路障，並向波斯富街方向前進。有不少巴士、的士受阻，有示威者沿途向司機說：「不好意思。」

【20:00】一批身穿黑衣、戴上口罩的黑衣示威者，到達銅鑼灣崇光百貨外聚集，約5分鐘後走出怡和街電車路，並陸續搬鐵馬等設置路障，佔據馬路。

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【19:52】大批示威者從香港大學站乘地鐵前往銅鑼灣，期間在車廂內高呼：「星期一，罷工！」及「光復香港，時代革命。」港鐵站內有廣播通知乘客，表示陸續會有列車駛進月台。

德輔道西有警員除下裝備及部分警員撤退。現場有警員上車休息及稱或會到天后戒備。

【19:57】德輔道西近水街附近，仍有大批防暴警察戒備，有警員要求市民向防線後離開現場。而一批示威者已到達銅鑼灣，在崇光百貨外聚集。

【19:48】德輔道西的防暴警察截停數名附近居民，要求各人報上居住地址、及檢查身份證始放行，引起在場人士不滿，大叫：「邊有咁嘅條例。」擾攘約5分鐘，才有一名報稱家住西邊界的居民獲放行。

立法會議員許智峯及梁耀忠再次於防暴警方防線前，許智峯向警方表示不一定要以武力驅散示威者，他們都會自己散去。同時又稱，不要難為住附近的居民。

【19:45】立法會議員梁耀忠到達德輔道西現場，用揚聲器與警方交涉指毋須使用過分暴力及發射催淚彈。期間，有身穿白色背心的附近居民遭數名警員截停，該男子不停稱希望回家，並稱警方可跟隨其回家。

【19:40】防暴警察仍停留在施放催淚彈位置，即皇后大道西一帶，附近有不少居民圍觀，高呼「走啊狗！」「上面全部都係煙」、「走啊，呢度唔歡迎你」等。

【19:39】德輔道西警員將防線推前，期間有高呼支持警察的市民與在場市民爭執，稱自己「冇咗好多生意。」德輔道西警員將防線推前。

大批示威者乘港鐵撤退。(王譯揚攝)

【19:38】港鐵香港大學站外，有大批示威者聲稱準備乘坐地鐵去銅鑼灣，有示威者稱未知去銅鑼灣的具體位置。

【19:33】有身穿白袍的男子停留於警方德輔道西防線前。立法會議員許智峯及梁耀忠到警方防線前交涉。

【19:36】大批示威者後撤往西邊，轉入山道，聲稱要坐地鐵去銅鑼灣。另外，在水街德輔道西交界，有高呼支持警察的市民被男警員要求後退。

【19:29】有市民於防暴警察的防線後面高呼支持警察，又向立法會議員梁耀忠及許智峯喝罵，「走啦食屎狗，係到抽水」。而德輔道西有消防車到場。

【19:26】有數十名防暴警察手持長盾牌於安寧里戒備。而立法會議員許智峯及梁耀忠到場，並要求與警方指揮官對話，稱後方的示威者聽不到警方呼籲。警員要求他們離開，並要求示威者離去。

【19:24】防暴警察與示威者在皇后大道西對峙，防暴警再次以揚聲器表示，位於德輔道西的示威者現時集結未經警務處處長同意，要求他們立即離開，否則可能會被檢控。

居於衝突現場的市民馮先生表示，警方突然施射催淚彈，自己居住一幢大廈15樓，「我們在食飯，家中還有2歲女兒，根本關不切窗戶，突然聽到砰、砰聲，不停流眼淚。管理員說有三粒催淚彈射到其大樓的一樓。」他在一大班防暴警察前怒斥他們在民居、老人院附近放催淚彈。馮先生其後走上一樓平台花槽找來一粒疑似催淚彈殘骸，怒斥「仲暖㗎」。施放多枚催淚彈位置，附近是寶安康護老院，有路過女士怒斥「白痴㗎，有老人院㗎」

【19:24】警方發聲明，較早時部分離開卑路乍灣公園集會的人士，目前已抵達皇后大道西一帶示威，並築起路障堵路。警方警告示威者盡快停止違法行為，並指因應現場情況，防暴警察正施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。

【19:20】中聯辦附近防暴警察戒備，警察防線後有多架警察，暫時收起警示旗，暫未向前推進。由於警方突然發射催淚彈，有途徑車輛被迫停下。而示威者在皇后大道西前進期間受阻，現時急速後退。

【19:17】防暴警察透過揚聲器，要求前面聚集的示威者立即離開。

【19:16】防暴警察在皇后大道西一帶發射催淚彈。有商戶怒斥：「係咪痴線，附近係老人院。」現場所見，示威者事前未作任何衝擊，警方亦未有舉旗警告，便發射催淚彈。

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【19:15】德輔道西一帶，警方舉起黑旗，防暴警察警告將放催淚煙，不足一分鐘，警方發射催淚彈。

【19:11】示威者沿德輔道西向東前進，期間高呼：「星期一罷工！」而皇后大道西路段，有示威者拆除路邊的黃色鐵馬，並用雨傘遮擋拆鐵欄過程。

【19:13】示威者在皇后大道西設路障。

【19:11】德輔道西戒備的警方呼籲示威者離開，否則會以武力驅散，在場警員上面罩。

【19:08】警方發表聲明，部分西區集會的人士，離開原定進行集會的卑路乍灣公園，現正沿德輔道西遊行向中環方向進發，並佔用行車線。警方指在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為，呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【19:05】德輔道西有警員呼籲現場市民離開，稱前方有示威者集結，有可能會使用催淚煙。而干諾道西有大批警車聚集，防暴警察陸續作布防。另有示威者呼籲往屈地街前行，其隊伍由屈地街轉入內街。

【19:01】有示威者在城西道以水馬架設路障。

德輔道西聚集不少市民，亦有附近住宅的居民，疑從高空投擲物品到街上。

【19:00】德輔道西與水街交界，防暴警員設置防線，要求途經市民盡快離開。

【18:56】大批穿上防暴裝備的警察手持警棍、盾牌於德輔道西戒備。

【18:55】 德輔道西仍有少量車輛行駛，示威者讓路讓其駛走，有大廈落鐵閘，示威者則高呼「星期一，罷工」。

【18:53】走出馬路的人數增加，已佔堅尼地城海傍電車路5條行車線。

【18:52】大批防暴警察於德輔道西一帶戒備，並穿上裝備。

【18:46】在卑路乍灣公園外，有人高呼「各位行街啊喂」，並開始步出馬路。有示威者高呼「光復香港，時代革命」

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【18:40】街工立法會議員梁耀忠表示，自己多年來參與社會運動，對上一次出現如此大型的活動，是1989年的六四運動，當時舉辦過全港性大集會及聯區集會，有逾2萬人參與已是很難得。但反對《逃犯條例》遊行集會兩個月內，即使昨日的大角咀集會也有數十萬人參加，「我們曾有200萬零3個人上街，是香港史無前例歷史，實在令人感動。香港人的團結、精神，令到大家可以繼續加油、抗爭下去。」他表示，明日是其人生中，首次參加三罷，呼籲大家參與，創造歷史。

【18:35】立法會議員區諾軒指，在《逃犯條例》恢復二讀前，他與戰友曾想過不同「屎橋」，包括在議會內倒屎、放煙霧滅蚤等，以阻擋恢復二讀，「如果不是香港人努力參與，怎能走到今天？」他又引述朋友看見中學生沒有錢買膠紙保護連儂墻，於是給錢他們買膠紙，最後學生買完用品並找回用剩的費用，「好多年輕人保護連儂墻，是相當盡力、節省，作為議員、其他人，哪有不上前的理由。」

【18:29】民主黨立法會議員許智峯表示，自己也是「西柚」，經常帶小孩到西環卑路乍灣公園玩樂，但今日看到集滿市民很感動，高呼：「自己社區自己救，自己香港自己救。」

他表示，運動發展至今已成為逆權運動，政府及警方的權力已不是市民賦予，「6.12若不是有班年輕人包圍立法會、若不是他們犯法，就是我們議員在議會內被打。從那天起，我立志，年輕人在哪裡，我就站在他們前面保護他們。」

【18:22】立法會議員陳淑莊自稱為廢中，又反問自己「我哋呢啲和理非到上晒腦嘅可以做乜嘢呢？」她希望大家在11月的區議會選舉可以一起做街站、做文宣工作，並必須放眼2022年特首選舉的選委席位。若連同區議會的選委席位，以及專業界別的票數，會獲逾400個席位。

【18:21】張國鈞議員辦事處外，黑衣示威者在辦事處門外張貼標語

【18:09】港大社會工作及行政學系教授何式凝指，民陣前發言人楊政賢被捕翌日，她與楊的家人到警署探望，經過警方多番刁難，始發現在堅持下家屬原來可以進入探望。她分享說，警方當時問有多少家屬，她與友人即說在場認識都是家屬，「聲援抗爭者時，其實我們對警方，是可以有很多方法給予抗爭者支援。」

她指出，為抗爭者提供義務律師，是因為「我們所做的，不是為我們個人，而是為了所有家人、港人、下一代。」她表示，有人說社運活動可以針對港府，但不能針對中共，否則是破壞一國兩制，但她說：「我們的行動是為了全世界抗拒中共政權的世界公民。」她補充，香港人有很多受外界人士讚賞的情況，包括工時最長，性生活最差，樓價最貴，「現時有一樣新的，就是我們有的抗爭能力。」

【17:55】另有銀髮族長者、退休社工、中西區居民麥先生發言時，先邀請參與集會的人士站立，「自從《逃犯條例》修訂以來，香港人都已經站起來了。」他指，未來的日子港人會繼續站起來。他指自己是中西區的舊街坊，對中聯辦落户這區感不幸，質疑中聯辦是今次修例的幕後黑手，促獨立調查委員會應一併調查中聯辦。

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【17:50】有銀髮族長者以在家中廚房發現有毒蛇作故事，指自己因近日警方的所作所為，而不敢報警，又要收起家中的全部黑衣，「警察來的時候，我沒有仇恨的情緒。雖然警察打人，我們會很生氣。」她又引用梁天琦的信：「政治的工作不只是要令支持自己的人繼續支持自己，而更是要令不支持自己的人轉為支持自己，改變想法，認同自己的方向。」她又呼籲大家明日支持罷工，並購買好糧食，勿到沒有參與罷市的餐廳用膳。

【17:41】 香港大學反送中關注組梁浩朗表示，過往政府成立的獨立調查委員會，如2015年鉛水事件，報告指出水務處等政府部分有失職，最終卻沒有任何官員要問責。他認為，由此可見不能相信政府會作出制裁，「香港人依然什麼也沒有贏過，反而失去好多義士，及有數百人受傷。」他指，革新香港，不能只停留撤回《逃犯條例》，及成立獨立調查委員會，而更應救回真心愛香港的香港人，爭取更加民主的制度。

他表示，兩個月以來的情況，揭示香港因沒有民主產生的政府和議會，官員無視民意，及有0票當選的議員偽造民意，若港人再不重視該狀況，「可能5年、10年後會再有類似大型社會運動發生。」他指不希望日後再有更多年輕人犧牲自己的前途，故應該爭取落實雙普選。

【17:28】中六男學生在集會發言，指自己初期負責做街站、在網絡呼籲上街等，但這場運動「逼人成長」，從5月至今已參與逾800小時，見識了真正的香港人是如何的。他指，特首林鄭月娥的競選口號「we connect」，但其上任2年卻不見與青年「connect」，但是次反《逃犯條例》運動正正促成了大家「we connect」。

他稱本來家人都支持自己出外做街站，但近日都擔心其安危而阻止他，甚至實行「經濟封鎖」。他反問「我哋而家唔去做，咁幾時去做呢？」又稱要堅持去做一些正確的事，要繼續捍衛自己的家，「請大家不要感到絕望，希望上一代相信我們下一代，我們會用不同方法去發聲。」他又指：「相信我們同心協力，可以拿回自己的家。」

【17:25】身穿黑衣的市民仍陸續經香港大學站前往卑路乍灣公園，在入口處有義工派發白絲帶及宣傳單張，呼籲市民明日支持「三罷」。

有人向出席集會市民派發白絲帶。(勞敏儀攝)

【17:16】另一集會名發起人解釋，他們原定就遊行向警方申請不反對通知書，但警方未有批准之餘，反強行批准一個在科士街遊樂場的集會；發起人其後再申請在中山紀念公園集會，亦未獲批准。

發起人指警方以遊行路線經過敏感地點如中聯辦及西區警署為由，拒發不反對通知書。他斥這些地方過往不是敏感地點，敏感的原因只是中聯辦已將手伸至香港。他又呼籲市民星期一參與罷工。

【17:10】港島西集會申辦人指，中西區居民對過去多年的政策不當已達「忍無可忍」，要向政府及中聯辦重申五大訴求，包括撤回修訂《逃犯條例》修訂；釋放所有被捕義士，設立獨立調查委員會，徹查警方行為；撤回暴動定性，及落實雙普選。

記者現場所見，仍有不少市民繼續前往公園內，公園外圍則未見警車。

【17:05】港島西集會開始，發起人之一鄺小姐發言，感謝來參與集會的「西柚」西環街坊。她指自己是普通市民，喜歡安定生活，但要站出來原因是被政權迫出，政府一直未有正面回應民間對修例的訴求，非但沒有檢討自己，只選擇性失聰，更縱容警方濫權，市民有必要發聲。她批評政府只用「語言偽術」敷衍大家，並用暴力打壓市民，同時縱容元朗「白衣人」無差別襲擊市民。而警方在民居發射催淚彈等等，加上不少前線人士，包括學生、急救員被捕，顯示政府從未正視自身問題。

【16:30】集會在下午5時開始，於開始前半小時人潮已坐滿卑路乍灣公園內的羅馬廣場，並迫滿公園出入口。

下午4時半，卑硌乍灣公園內已坐滿黑衣市民。(梁煥敏攝)

【16:20】卑路乍灣公園集會場地對出的電車站，有電車公司職員貼出告示，指因有公眾活動，車站須暫時停用。

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電車公司貼出告示，指卑路乍街公園對出電車站已暫停使用。(勞敏儀攝)

【16:00】中聯辦附近、西區警署、德輔道西及朝光街停泊多輛警車，有防暴警察於附近巡邏。

【16:05】卑路乍灣公園現場有零星市民聚集，亦有人準備相關橫額、設置音響器材。公園附近有住宅大閘外貼上通告，禁止非住客進入，又要求住客關好大閘。

【15:45】記者巡視西環一帶商店，不少都已關門，只剩下大型連鎖商店仍繼續營業。

【15:30】西隧港島入口外、中聯辦對開，已停泊六輛警車，而中聯辦門外放置多個巨型水馬。

中聯辦對開已有多輛警車停泊。(張嘉敏攝)

【15:15】港島西集會場地西環卑路乍灣公園，開始有少量黑衣人聚集，有西環街坊組成的籌委會成員在羅馬廣場佈置。港島西集會發言人鄺小姐表示，在下午約三時有5至6個中學生用兩部超市手推車帶來物資，例如寶礦力、生理鹽水等，坦言要支持集會。

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【14:20】康文署宣布，由於預計下午中西區有大型群眾活動， 區內除早前公布的堅尼地城游泳池、中山紀念公園游泳池、中山紀念公園體育館、中山紀念公園足球場、中山紀念公園籃球場和上環體育館外，香港公園體育館、石塘咀體育館、士美非路體育館、香港壁球中心，以及區內的籃球場、足球場和排球場亦會提早於下午3時關閉。而石塘咀公共圖書館、士美非路公共圖書館和上環文娛中心亦將提早於今日下午三時關閉。

【14:15】集會開始前，西環一帶已有不少店舖提早拉閘關門。而多個康文署管理的場地例如中山紀念公園體育館及足球場，都貼上告示指因應今日有大型公眾活動，會關門一天。

由「港島西大遊行籌委會」舉行的「港島西集會」，本來是申請「港島西遊行」，由堅尼地城科士街臨時遊樂場，經西環遊行至中山紀念公園。不過，警方只批准集會，又指遊行會經過人多車多的區域，加上路面狹窄，若發生暴力衝突，警方將難以執法。「港島西大遊行籌委會」其後改於卑路乍灣公園舉行集會。