【旺角遊行】社工車泊佐敦用膳　玻璃爆、有催淚彈頭　將向警追討

由網民發起「旺角再遊行」昨日（3日）下午約5時抵達終點後，有部分參與遊行人士佔據旺角，繼而轉往佔據尖沙咀，入夜後示威者聚集在尖沙咀警署外。社工陸先生向《香港01》表示，昨日與親友外出用膳時，將私家車泊於白加士街咪錶，然而用膳完畢卻發現車尾箱玻璃整塊破裂，並在車內發現懷疑是催淚彈彈頭。他指，徵詢法律意見後，將會向警方作出追討。

8月3日晚上，尖沙咀的示威者在彌敦道以垃圾筒等雜物策起防線。（高仲明攝）

旺角遊行過後，晚上有示威者於彌敦道始創中心對開聚集，晚上9時許再有過百名防暴警員衝出太子道西，在場指揮官呼籲市民返回行人路，其後開始快速向旺角方向推進。而同一時間，於尖沙咀警署，警方於警署對開彌敦道及柯士甸道築起防線，並開始多次施放催淚煙向前推進，速龍小隊出動，有示威者被壓於地上及被警員用警棍毆打。

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飯後得悉附近有清場行動 未有即時攞車

昨晚（3日）與太太、朋友在佐敦用膳的社工陸先生向《香港01》表示，晚飯前將私家車泊於白加士街咪錶位置，晚飯間得悉警方於9時左右會有清場行動，便打算到現場視察，欲以社工身份，協助路過市民離開警民衝突現場。

惟到達清場現場附近，由於人流擁擠，陸先生形容「同太太本身想返佐敦拎車都唔得，行唔到，俾人迫咗去油麻地」。

車廂內傳出強烈催淚彈氣味

及至晚上11時左右，陸先生見示威人士和平散去，便隨即返回佐敦取車。陸先生憶述，當時一上車，發覺車廂內有強烈催淚彈氣味，他和太太即時感覺呼吸困難，以及眼睛不適。當望向倒後鏡時，更發現車尾車窗玻璃幾乎整塊爆裂。

社工陸先生向《香港01》表示，昨日將私家車泊於白加士街街錶，並與親友用膳後，發現車尾箱玻璃整塊破裂，並在車內發現懷疑是催淚彈彈頭。（受訪者提供）

由於陸先生當時目測，有大量防暴警察在不足100米後的龍堡國際附近，「因驚被警方無理拘留，而家對警察嘅處事已經冇信心」，便決定先駕車返回家。

車尾箱位置發現疑似催淚彈彈頭

惟在回家後，陸先生在車尾箱位置發現內有一顆疑似催淚彈彈頭。陸先生續指，今日再駕車時，車內仍殘留儂烈的催淚彈氣味，未知需花費多少再能將車輛回復原狀。他表示會先諮詢法律意見，再向警方作出追討。

陸先生對於警方疑無故射爆車尾玻璃，表示憤怒和無奈。他認為，警方在鬧市位置濫用過量催淚彈驅散示威者，漠視市民安全，直言「人身最受威脅嘅時候，正正係有警察嘅時候」，又謂自元朗遊行起，警方向民居施放催淚彈，他質疑警方有否依照指引發射催淚彈，並對人身安全感非常擔心。