【JUPAS放榜2019】12位狀元7位獲中大環球醫學取錄　人數首超港大

第八屆中學文憑試(DSE) 大學聯招結果(Jupas)將於今日(5日)正式公布，今年誕生的12位7科5**狀元，其中7位獲中大醫學(環球醫學領袖培訓專修)取錄；餘下5位則獲港大取錄；中大取錄狀元數目，是自第一屆中學文憑試以來，首次超越中大。 今年共44,413人參與大學聯招，45.5%獲派教資會資助的全日制學士、副學士以及高級文憑，以及公大自資全日制學位課程；當中66.%獲派Band A學士學位課程。

2019年中學文憑試(DSE)共誕9男3女共12名狀元；而整體47,005名日校考生當中，有19,676人考獲大學學士學位課程最低收生要求「33222」，佔總日校考生人數42.1%。

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JUPAS結果今日(5日)正式公布，聯招中心指共15,971人獲學士學位課程；另外有4,237人獲取錄入讀副學士學位或高級文憑課程；整體而言，有20,208名學生獲取錄入讀，包括教資會資助及公開大學自資全日制學士學位課程，以及教資會資助城大全日制副學士、理大及教大的全日制高級文憑課程。而SSSDP「資助計劃」的全日制學士學位課程，共取錄3,923名學生入學士學位課程。

獲取錄資格的學生須於8月5日及6日(至下午5時前)，繳交留位費。

中大今年取錄7位7科5**狀元，入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）。(資料圖片)

中大：取錄7位7科5**考生

香港中文大學表示，今年共取錄2,846名聯招生，99.2%為Band A考生，整體收生成績理想；中大共錄取7位考獲7科5**的考生，以及5位考獲六科5**的考生。除了其中一位考獲6科5**的考生入讀建築學外，其餘11人將入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）。

港大取錄5名考獲7科5**的考生，以及7名考獲6科5**的考生。(資料圖片)

至於港大，今年則取錄5名考獲7科5**的考生，以及7名考獲6科5**的考生；尖子將分別入讀醫學、法律、商業、社會科學等多元範疇，包括「內外全科醫學士」、「牙醫學士」、「法學士」、「社會科學學士(政治學與法學)及法學士」及「工商管理學學士(法學)及法學士」課程。

港大透過精英運動員推薦計劃取錄32人

至於，透過精英運動員推薦計劃，港大取錄了32名優秀運動員，其中「牙醫學士」課程取錄了4名分別在田徑、游泳、排球及足球表現卓越的運動員；中大則表示，獲「運動員獎學金」的有25人，分別在田徑、羽毛球、籃球、手球、划艇、欖球、足球、壁球、游泳、乒乓球、三項鐵人、排球及水球有傑出表現，其中三人為港隊代表，17人是青年軍，另有五人為學界體育聯會精英。而城市大學亦循聯招取錄了17名運動員。