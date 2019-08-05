【8.5罷工】今16%航班取消升降　國泰強烈建議旅客延遲非必要行程

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市民不滿政府拒回應對修訂《逃犯條例》的相關訴求，今日將進入新階段。有市民發起今日（5日）三罷（罷工、罷市及罷課），截至今日凌晨2時半，機場管理局資料顯示，至少有161班載客航班取消升降，以每日平均有千班載客航班升降計算，取消航班比率達16%，異常偏高。

停航的主要為國泰及國泰港龍航班，公司今日凌晨表示，即時起豁免乘客重新訂位及更改航點費用，提醒所有乘客請在前往機場前先檢查航班狀況。

延伸閱讀：【8.5罷工】國泰港航等逾140航班取消 機管局：旅客應先確認航班

今日取消的航班，主要是國泰及國泰港龍航空的班次。（資料圖片）

即時起豁免乘客重新訂位及更改航點費用

國泰航空及國泰港龍航空表示，已收到機場管理局的通知，機場運作今日有機會受影響，因此強烈建議旅客延遲非必要的行程。國泰指航班延誤情況可能會在短時間內發生變化，公司會務求將影響減到最低。

國泰表示，由即時起豁免乘客重新訂位及更改航點之費用，此項安排適用於所有2019年8月5日或以前經由全球辦事處發出，於2019年8月5日及6日涉及香港的已確認航班預訂（不論票價類別），乘客可到國泰的特別票務安排頁面了解。

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國泰提醒所有乘客在前往機場前，先檢查航班狀況。為確保能夠透過手機短訊或電郵收取最新航班資訊，請到自助訂位管理服務更新你的聯絡資料，及瀏覽航班延誤及取消專頁了解航班受影響時的服務恢復安排。

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