【8.5罷工罷市．持續更新】三罷席捲全港　運輸署籲提早出門

兩個月來反對修訂《逃犯條例》行動未止息，經歷過多場大型遊行和警民俱傷的激烈示威衝突，特首林鄭月娥對修例只肯以暫緩、停止有關工作、壽終正寢來解說，堅拒正式「撤回」修例，亦對各界要求成立獨立調查委員會再三拒絕，終至昨日（4 ）警民衝突全港爆發。 有市民發起今日（5日）舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在七區舉行集會，以非暴力手段表達不滿，促請成立獨立調查委員會。三罷行動席捲全港，除了一些工會、小店表明響應外，也有公務員擬罷工；由於有航空公司工會響應，航機大受影響，截至凌晨4時半，已有170班來港及離港航班取消。

絕大部分取消的航班為國泰航空。（資料圖片）

【06:00】勞工處呼籲僱主，應考慮今天交通及路面可能出現的情況，僱員如因路面交通或公共運輸服務狀況等問題而未能及時返回工作崗位，可就上班安排作出彈性處理，以助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。

對於今日罷工，院校如中大明言不會追究罷工員工，馬會行政總裁應家柏也稱尊重同事參與罷工決定。職工盟呼籲全港僱員響應罷工；航機服務料受影響，國泰航空及國泰港龍航空、香港航空等今日至少有170班來港及離港航班取消，全日平均航班約17%，比率異常偏高。

國泰航空及國泰港龍航空指，已收到香港機場管理局的通知，機場運作有機會於今﹙5日﹚受影響，「強烈建議旅客於當日延遲非必要的行程。」

經濟數據顯示十年來最差 經濟衰退風險增大​

政府發言人昨日（4日）發表聲明，提到有示威者鼓吹市民今日罷工、堵路及阻塞公共交通等，對今日可能出現的示威活動，呼籲市民切勿參與堵路等違法行為，亦不要參與干擾交通運輸設施，嚴重影響其他道路使用人士。政府希望示威者在表達自己訴求的同時，亦應守法及尊重其他市民的權利。

政府昨呼籲廣大市民緊守工作崗位，珍惜今天香港來之不易的國際金融中心地位、穩定經濟基礎和多元包容的社會環境。發言人指出，本港經濟正受到外圍不利因素及本地社會事件困擾，處境嚴峻，最新經濟數據顯示經濟動力正逐步減弱，是十年來最差的情況，經濟陷入衰退的風險亦正逐步增大。「任何大規模罷工和暴力衝突都會影響香港各區市民的正常生活和經濟活動，並進一步損害正面臨下行風險的本地經濟，更會削弱國際社會和海外投資者對香港社會和經濟的信心，對香港的整體治安、經濟、民生、就業造成極大的破壞和對社會各階層帶來損失和傷害。」

對於有公務員擬罷工，特區政府重申，整個公務員隊伍必須保持團結，以應對目前的壓力和挑戰，，切勿因個人理念而影響政府有效運作或對市民的公共服務，避免動搖市民對公務員不偏不倚執行職務的信心。

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