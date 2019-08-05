【天水圍示威．持續更新】示威者聞警車增援散去　檢半百催淚彈殼

一名女示威者昨晚（4日）於天水圍被警員抬走，期間女示威者一直處於走光狀態。有組織發起於今日下午1時前往天水圍警署外抗議，表達警方對待女示威者的不滿。 約下午1時，天水圍警署外有大批軍裝警員在未有警告下衝出行人路及單車路追趕和截查市民，數名市民被帶入警署。至約下午1時40分，有示威者衝出馬路，並向警員投擲雜物，防暴警即出動拘捕示威者，並曾使用胡椒噴霧。至下午2時半至3時10分，警方兩度向輕鐵天耀站施放催淚彈驅散示威者。其後又曾舉起「橙旗」，示意或將會開槍。 下午4時半後，部份警員走到天耀邨住宅旁，至耀康樓對出時，有社工在場呼籲警察退離，警員其後退到行人路上。5時左右，有市民到警署門外哭訴其13歲女兒今日只是買書路過，就被拉入警署。其後該女生的親人及校長走入警署。 傍晚6點多，警方從警署內再發放催淚彈和橡膠子彈。

【23:35】大量警車抵天水圍警署。

【22:50】 示威者基本散去，僅在天耀巴士站剩十數人及附近大概百餘人。

【22:22】 有示威者稱，多輛警車往天水圍方向前進，大批掟石示威者撤離，目前僅數百人在天耀邨巴士站未散去。另外，示威者檢獲數十個催淚彈殼，有市民帶走「要記住今日」。

逾百示威者向警署掟石。（鄧穎琳攝）

【21:54】天水圍警署一帶維持約有一千示威者，部分示威者繼續向警署掟石，警員繼續在警署內向外施催淚彈，附近有亦有街坊圍觀。

【20:10】約百名黑衣示威者在天耀路輕鐵路軌拿取石頭，不斷掟向警署報案室門口，最少一玻璃窗被擲破。警員警署內向外設放催淚彈，示威者一度散，目前仍有零星人掟石。

【19:56】

天水圍警署對出，警方一度曾要求記者離開，稱會清場，但之後防暴警察突然從天耀路上撤離，並登上衝鋒車。

【19:31】

警方仍持續向輕鐵站方向施放催淚彈，但警署與輕鐵站之間的天耀路，仍然有車經過，非常危險。

到晚上約7點15分，有義務律師到場，欲從天水圍警署正門進入，展示身份證、證件後，警方表示安排不到，着律師其他時間再來。記者現場仍無法了解13歲女童的狀況。

【18:58】

有示威者投擲雜物入天水圍警署，警方在警署前後門持續放催淚彈，當時後門附近除了示威者，還有路過的街訪。催淚煙影響附近天盛苑的民居，其中有催淚彈射落教堂旁的公園。

【18:27】

天水圍警署，警方發射橡膠子彈。

【18:20】

約6點10分，天水圍警署後門起衝突，警方從警署內向外發放催淚彈，催淚彈到街上，波及附近民居。

【19:20】警方從天水圍警署內向外發射催淚彈，射向輕鐵站的是示威者。（鄧穎琳攝）

【18:15】天水圍示威，警方在傍晚再施放催淚彈。﹙鄧穎琳攝﹚

【17:32】

有身穿黑衣的年輕人在天橋上掛起橫幅。

【17:10】

有一名媽媽到警署門外欲入內哭訴13歲女兒今日只是買書路過，就被拉入警署。其後該女生的親人及校長走入警署。

記者現場採訪所見，約下午1點，天水圍警署內突然有防暴警衝出，將附近幾十人制伏並帶入警署，其中一名為年紀尚小的女童。之後有部分人被放出，但不見該女童。

【17:10】有一名媽媽到警署門外欲入內哭訴13歲女兒今日只是買書路過，就被拉入警署。其後該女生的親人及校長走入警署。﹙鄧穎琳攝﹚

【17:09】天水圍警署外的防暴警察，全都退入了天水圍警署內，有一名防暴警以長盾頂著警署門口。

【17:05】天水圍警署落大閘，只餘一人身位的小門。

【17:01】 有示威者以疑似雷射燈照向天水圍警署門外的防暴警員。

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【16:58】 有中年女士走到天水圍警署門外，不滿昨日警方令被捕女子「走光」。

【16:53】現場消息指，今日天水圍警署拘捕數十名市民。在場接近一百名市民圍著警署，大叫呼叫「譴責警察性暴力」、「放人」。

【16:40】防暴警離開後不足一分鐘，即有市民呼籲大家再在天水圍警署外眾集，而天橋上再次聚滿人群。

【16:35】原來在天耀邨的警員經過西鐵站扶手梯連儂牆時被多名市民叫罵，警員們經花槽離開後，上衝鋒車離開。

【16:27】其後，在對面（天盛街市門外）的防暴警察隨即向天水圍西鐵站方向退進，多架衝鋒車隨後。

【16:20】警員退至天耀邨住宅旁，至耀康樓對出時，有社工在場呼籲警察退離，警員其後退到行人路上。

【15:48】警方截查期間駛過的搬屋車。車上的馮女士表示，自己是打算搬離天水圍，故找搬運公司協助，不理解為何警方要搜車。

【15:42】警員分兩批，分別站出天水圍警署外的天耀路及天耀路與天河路交界。

【15:36】天水圍警署門外有防暴警察舉起「橙旗」，要求示威者速離，否則會開槍。

【15:09】警察持長槍戒備，再度施放催淚彈。

【15:36】天水圍警署門外有防暴警察舉起「橙旗」，要求示威者速離，否則會開槍。﹙鄧穎琳攝﹚

【14:49】警方發新聞稿指，大批示威者包圍天水圍警署，並向警務人員投擲石頭，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全；並指在多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已於天水圍警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。



警方在新聞稿中又呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【14:45】在施放多發催淚彈後，警方再度舉起黑旗。

【14:40】警察施放多枚催淚彈時，多名未有戴上口罩的市民仍在警署門外，未有走避，而身穿黑衣群眾退至天耀商場門外。數分鐘後，黑衣示威者再次手持雨傘，走到輕鐵站前與警方對峙雙方互相發出拍打聲，警方不斷以警棍拍盾牌，而示威者則以雨傘敲打鐵欄。

【14:36】警察向輕鐵天耀站施放多發催淚彈驅示威者。

【14:34】警察今日第三度舉起黑旗。

【14:30】有救護員到場，後進入警署尋找傷者。

【14:24】天水圍警署外警方再次舉起「黑旗」，警員們亦隨即戴上「豬咀」，大批圍觀市民散去，只餘部分戴上防護面罩的市民留守，期間有人向警方擲石頭。

【14:23】天水圍警署附近有多輛警車。

【14:12】警方警告示威者正參與非法集會，要求他們立即離開。

【14:09】天水圍警署外示威者及警方隔著天耀路馬路對峙，警署旁有多名市民被捕，警方分批帶被捕者進入警署，而天橋上有大量圍觀民眾，不時叫出「放人」、「黑社會」等口號。

【14:05】現場有人用揚聲器提醒被捕人士，有需要可以大喊自己名字和身份證號碼，以便為他們提供被捕支援。

【14:00】警方帶走多名示威者進入天水圍警署，現時防暴警察分三批，在天水圍警署門外、天耀路往天瑞方向及天水圍西鐵站方向把守。部份警員一度敲打盾牌。

【13:56】示威者於天水圍警署對出的天耀站外示威，並播放錄音。大批警員在附近戒備，並曾有救護車經過該處。

【13:50】現時警方人員與示威者隔著馬路對峙，有警員手持長盾戒備。現場亦有不少街坊在遠處圍觀。

下午2時36分，警察向輕鐵天耀站施放多發催淚彈驅示威者。﹙鄧穎琳攝﹚

防暴警察手持長槍。﹙鄧穎琳攝﹚

防暴警出動驅趕天水圍警署外示威者。（鄧詠琳攝）

較早時警員帶走數人入警署後約十分鐘，數名年輕人從警署走出來。其中大學二年級周先生指，入警署經搜身及記錄個人資料獲放行。他憶述當時在不知情下被兩至三名防暴警員追著，最後警員指懷疑他藏有攻擊性武器，經搜身後獲放行，離開警署。

其後於下午1時半左右，多名黑衣市民走出天水圍警署對出天耀路馬路。