【天水圍示威．持續更新】警向輕鐵天耀站施放多發催淚彈驅示威者

一名女示威者昨晚（4日）於天水圍被警員抬走，期間女示威者一直處於走光狀態。有組織發起於今日下午1時前往天水圍警署外抗議，表達警方對待女示威者的不滿。 約下午1時，天水圍警署外有大批軍裝警員在未有警告下衝出行人路及單車路追趕和截查市民，數名市民被帶入警署。至約下午1時40分，有示威者衝出馬路，並向警員投擲雜物，防暴警即出動拘捕示威者，並曾使用胡椒噴霧。

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防暴警察手持長槍。﹙鄧穎琳攝﹚

【14:49】警方發新聞稿指，大批示威者包圍天水圍警署，並向警務人員投擲石頭，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全；並指在多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已於天水圍警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。



警方在新聞稿中又呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【14:45】在施放多發催淚彈後，警方再度舉起黑旗。

【14:40】警察施放多枚催淚彈時，多名未有戴上口罩的市民仍在警署門外，未有走避，而身穿黑衣群眾退至天耀商場門外。數分鐘後，黑衣示威者再次手持雨傘，走到輕鐵站前與警方對峙雙方互相發出拍打聲，警方不斷以警棍拍盾牌，而示威者則以雨傘敲打鐵欄。

【14:36】警察向輕鐵天耀站施放多發催淚彈驅示威者。

【14:34】警察今日第三度舉起黑旗。

【14:30】有救護員到場，後進入警署尋找傷者。

【14:24】天水圍警署外警方再次舉起「黑旗」，警員們亦隨即戴上「豬咀」，大批圍觀市民散去，只餘部分戴上防護面罩的市民留守，期間有人向警方擲石頭。

【14:23】天水圍警署附近有多輛警車。

【14:12】警方警告示威者正參與非法集會，要求他們立即離開。

【14:09】天水圍警署外示威者及警方隔著天耀路馬路對峙，警署旁有多名市民被捕，警方分批帶被捕者進入警署，而天橋上有大量圍觀民眾，不時叫出「放人」、「黑社會」等口號。

【14:05】現場有人用揚聲器提醒被捕人士，有需要可以大喊自己名字和身份證號碼，以便為他們提供被捕支援。

【14:00】警方帶走多名示威者進入天水圍警署，現時防暴警察分三批，在天水圍警署門外、天耀路往天瑞方向及天水圍西鐵站方向把守。部份警員一度敲打盾牌。

【13:56】示威者於天水圍警署對出的天耀站外示威，並播放錄音。大批警員在附近戒備，並曾有救護車經過該處。

【13:50】現時警方人員與示威者隔著馬路對峙，有警員手持長盾戒備。現場亦有不少街坊在遠處圍觀。

防暴警出動驅趕天水圍警署外示威者。（鄧詠琳攝）

較早時警員帶走數人入警署後約十分鐘，數名年輕人從警署走出來。其中大學二年級周先生指，入警署經搜身及記錄個人資料獲放行。他憶述當時在不知情下被兩至三名防暴警員追著，最後警員指懷疑他藏有攻擊性武器，經搜身後獲放行，離開警署。

其後於下午1時半左右，多名黑衣市民走出天水圍警署對出天耀路馬路。