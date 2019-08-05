【罷工直播．交通消息】放工注意多處堵路　屯門公路已封閉

有市民今日（5日）發起舉行「三罷」行動，並於七區集會，並陸續出現堵路。防暴警在黃大仙龍翔道一帶施放催淚彈，在下午3時50左右，來回行車線煙霧瀰漫。 因應各區交通情況，九巴及龍運多條路有特別交通安排，荃灣、大埔、沙田部份一帶的路線暫停。港鐵九龍塘站開始出現候車人潮。

就修訂《逃犯條例》，有市民今日發起舉行「三罷」行動，引起連串示威及不合作運動。（鄭子峰攝）

【17:50】九巴指出，因應各區交通情況，九巴及龍運部份路線作出特別交通安排，包括暫停服務或改道。

暫停路線包括1, 3B, 3C, 5C, 7, 7M, 30, 30X, 31, 31B, 31M, 32, 32H, 32M, 33, 33A, 34, 34M, 35A, 36, 36A, 36B, 36M, 37, 37M, 38, 38P, 39A, 39M, 40, 40X, 40A, 40P, 41M, 42, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43P, 43M, 43X, 47X, 48P, 48X, 49X, 51, 53, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61M (葵興特別班), 63X, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 69C, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73X, 80, 84M, 89, 89B, 101, 101X, 102, 102P, 103, 104, 106, 106P, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 118P, 170, 171, 182, 182X, 238M, 234A, 234B, 234C, 234D, 234X, 235, 235M, 238M, 237A, 243M, 252X, 260C, 260X, 263A, 263C, 265M, 267X, 268B, 268X, 269B, 269M, 269P, 278X, 290, 290A, 290X, 307, 601, 603, 619, 621, 671, 641, 673, 678, 680, 680X, 681, 681P, 690, 904, 905, 914, 934, 935, 936, 948, 960, 960A, 960B, 960X, 961, 968, 968X, 978, 980X, 981P, 982X, W3

改道路線則包括荃灣大部份區域、葵興至昌榮路一帶、大埔太和路近大埔中心一帶、源禾路一帶、彌敦道近佐敦道至太子道西一帶、近天城路一帶、近天城路一帶、港島畢打街至金鐘道一帶

【17:35】屯門西鐵站地面，以及屯門V CITY外對出一帶屯門鄉事會路，來回行車線均被大批示威者佔據。

【17:30】因應道路封閉，新巴城巴現有50多條路線暫停服務，50多條日間路線改道行駛。加上不同地區均有交通擠塞，可能會影響班次服務。

暫停路線包括1, 5B, 5X, 10, 12A, 12M, 13, 15C, 18, 23B, 25, 26, 66, 101X, 106P, 260, 641, 720, 722, 796C, 798A, 798B, 904,

905, 914, 948, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 970, 970X, 971, 973, 980X, 981P, 982X, 985, A10, A12,E11, B3M, H1, H2, X15, X15R, W1

改道日間路線有2, 2A, 2X, 8, 8P, 15, 18P, 18X, 30X, 75, 90, 90B, 97, 101, 102, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 171,270, 307, 590, 601, 601P, 619, 680, 680X, 681, 690, 701, 701A, 780, 788, 789, 798, 962B, 962X, A11, A20,A21, A26, A29, A29P, B3, B3X, E21, E21A, E22, E22A

【17:31】屯門公路來回路線被大量示威者佔據，並設置大量路障。青山公路亦同樣被放置路障。

【17:08】運輸署助理署長（管理及輔助客運）郭惠英在政府跨部門記者會表示，截至今天中午，有15條道路、3條隧道一度受阻，亦有港鐵8條路線受阻。

【17:07】九龍塘往羅湖或落馬洲月台愈來愈擠擁。

【17:01】於青山公路荃灣段，愉景新城對出全段大涌道，有示威者開始架設路障，來回行車線全封。

【17:00】旺角遊行隊頭去到尖沙嘴警署對出，大批防暴警察曾一度與示威者對峙，期間曾揮動警棍及舉槍，其後又退回警署。示威者在彌敦道再設防線，相關路段受阻。

【16:50】西鐵綫紅磡站往屯門方向列車人流較多，人流與平日繁忙時間差不多。而九龍塘站則開始出現提早放工的人潮。

【16:48】翻查機管局網頁資料，截至今日下午4時30分，全日一共至少250班航機取消，其中112班為抵港，138班為離港；另外有至少11班延遲，6班為抵港，其餘為離港。

至於明日（6日）的情況，暫時合共23班取消，18班抵港，5班離港。

機管局指出，截至下午2時 ，香港國際機場已處理465班航班，77班航班則需取消，客運大樓亦比較繁忙。

+ 2

【16:45】目前只有龍翔道往觀塘方向被示威者架設路障，車輛未能通過。在往荃灣的方向，滯留在路面的汽車現只靠一條行車線離開，交通擠塞。

【16:27】示威者曾佔據旺角洗衣街及奶路臣街，繼而再次佔據彌敦道，大批示威者正向尖沙嘴方向前進。

【16:26】警察逐步撤離黃大仙龍翔道後，示威者重新佔據路面。

【16:24】大埔站附近訊號故障，東鐵線由紅磡住羅湖及落馬洲車程增加5至8分鐘，列車在站內停留時間也增長。九龍塘站往羅湖及落馬洲方向開始出現人潮

【16:13】示威者在龍翔道路面的防線推前至黃大仙中心北館，相關路段仍受阻。

【16:00】因應道路封閉，新巴城巴現有 5條路線暫停服務，20多條日間路線改道行駛。

暫停路線包括W1, 5X, 12A, 12M, 260；

改道日間路線有90B, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 307, 619, 701, 701A, 780, 788, 789, 904, 905, 930, 969, 970, 970X, 971, A20,A21, E21

【16:03】沙田源禾路已封。

【15:50】警員在黃大仙龍翔道一帶施放催淚彈，來回行車線煙霧瀰漫。

【15：45】因應各區交通情況，九巴及龍運以下路線會因應實際情況作出特別交通安排，部份班次將會暫停、改道或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停路線：

荃灣一帶 33, 34M, 38, 39A, 39M, 40, 41M, 42C, 42M, 238M, 243M,

大埔一帶 71A, 71B, 71K

沙田一帶 89

改道路線：

港島區：103, 115, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 978

黃大仙一帶：2F, 3C, 11C, 40A, 40P, 61X, 62X, 74A, 75X, 80, 84M, 89B, 113, 252X, 258D, 258P, 258X, 259D, 259X, 267X, 268A, 268C, 268P, 269C, 269S, 290, 290A, 290B, 290X

旺角一帶：1, 1A, 2, 2A, 3C, 6, 6C, 6F, 6X, 9, 13D, 16, 18, 30X, 33A, 35A, 35X, 36B, 37, 41A, 42, 44, 45, 46, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72X, 81, 87D, 87E, 93K, 95, 98C, 98S, 102, 102P, 104, 112, 117, 118, 118P, 171, 203E, 234X, 238X, 268X, 272X, 281A, 287X, 296C

荃灣一帶：30, 30X, 31, 33, 33A, 34, 34M, 36, 38A, 38B, 39M, 40, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43B, 43P, 43X, 48P, 48X, 49X, 51, 53, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61M, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 73X, 234A, 234B, 235, 243M, 260C, 265M, 269M, 269P, 278X, 290, 290A, 290B, 290X, E31, E32A, A31, A31P

大埔一帶：64K, 72, 72A, 72X, 73, 73A, 73B, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 75X, 271, 272E, 272P, 272X, 274X, 307, 307P, E41, A47X

天水圍一帶：69M, 69X, 265S, 269B, 269C, 269D, 269S, 276, 276A, B1, E34A

沙田一帶：48X, 81, 269D

【15:10】九巴指出，因應港島區、荃灣、大埔及天水圍的交通情況。荃灣一帶的39A, 238M；大埔一帶的71B, 71K將會暫停。

改道路線：

港島區所有途徑夏愨道的路線

荃灣一帶 30, 30X, 31, 33, 33A, 34, 34M, 36, 38A, 38B, 39M, 40, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43B, 43P, 43X, 48P, 48X, 49X, 51, 53, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61M, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 73X, 234A, 234B, 235, 243M, 260C, 265M, 269M, 269P, 278X, 290, 290A, 290B, 290X, E31, E32A, A31, A31P

大埔一帶：64K, 72, 72A, 72X, 73, 73B, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 75X, 271, 272E, 272P, 272X, 274X, 307, 307P, E41, A47X

天水圍一帶：69M, 69X, 265S, 269B, 269C, 269D, 269S, 276, 276A, B1, E34A

【15:06】 有示威者堵塞龍翔道東西方向的行車線。

【15:05】輕鐵路綫改道如下：705,706綫不經天耀至天瑞站；751綫，不經坑尾村站至銀座站；761P綫，不經坑尾村站至天瑞站

港鐵正安排免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台至天榮、來往天水圍至元朗、來往天水圍至洪天路緊急月台、來往天水圍至翠湖。

【15:00】有示威者堵塞夏慤道近政府總部的行車線

【14:40】警方曾向輕鐵天耀站施放多發催淚彈，有黑衣示威者走到輕鐵站前與警方對峙

【14:40】楊屋道共6線行車線，現已佔了4線。