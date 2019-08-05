【8.5罷工．交通消息】放工注意　部份巴士班次暫停或改道

有市民今日（5日）發起舉行「三罷」行動，並於七區集會，並陸續出現堵路。防暴警在黃大仙龍翔道一帶施放催淚彈，在下午3時50左右，來回行車線煙霧瀰漫。 因應各區交通情況，九巴及龍運多條路有特別交通安排，荃灣、大埔、沙田部份一帶的路線暫停。

就修訂《逃犯條例》，有市民今日發起舉行「三罷」行動，引起連串示威及不合作運動。（鄭子峰攝）

【16:13】示威者在龍翔道路面的防線推前至黃大仙中心北館，相關路段仍受阻。

【16:00】因應道路封閉，新巴城巴現有 5條路線暫停服務，20多條日間路線改道行駛。

暫停路線包括W1, 5X, 12A, 12M, 260；

改道日間路線有90B, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 307, 619, 701, 701A, 780, 788, 789, 904, 905, 930, 969, 970, 970X, 971, A20,A21, E21

【16:03】沙田源禾路已封。

【15:50】警員在黃大仙龍翔道一帶施放催淚彈，來回行車線煙霧瀰漫。

【15：45】因應各區交通情況，九巴及龍運以下路線會因應實際情況作出特別交通安排，部份班次將會暫停、改道或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停路線：

荃灣一帶 33, 34M, 38, 39A, 39M, 40, 41M, 42C, 42M, 238M, 243M,

大埔一帶 71A, 71B, 71K

沙田一帶 89

改道路線：

港島區：103, 115, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 978

黃大仙一帶：2F, 3C, 11C, 40A, 40P, 61X, 62X, 74A, 75X, 80, 84M, 89B, 113, 252X, 258D, 258P, 258X, 259D, 259X, 267X, 268A, 268C, 268P, 269C, 269S, 290, 290A, 290B, 290X

旺角一帶：1, 1A, 2, 2A, 3C, 6, 6C, 6F, 6X, 9, 13D, 16, 18, 30X, 33A, 35A, 35X, 36B, 37, 41A, 42, 44, 45, 46, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72X, 81, 87D, 87E, 93K, 95, 98C, 98S, 102, 102P, 104, 112, 117, 118, 118P, 171, 203E, 234X, 238X, 268X, 272X, 281A, 287X, 296C

荃灣一帶：30, 30X, 31, 33, 33A, 34, 34M, 36, 38A, 38B, 39M, 40, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43B, 43P, 43X, 48P, 48X, 49X, 51, 53, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61M, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 73X, 234A, 234B, 235, 243M, 260C, 265M, 269M, 269P, 278X, 290, 290A, 290B, 290X, E31, E32A, A31, A31P

大埔一帶：64K, 72, 72A, 72X, 73, 73A, 73B, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 75X, 271, 272E, 272P, 272X, 274X, 307, 307P, E41, A47X

天水圍一帶：69M, 69X, 265S, 269B, 269C, 269D, 269S, 276, 276A, B1, E34A

沙田一帶：48X, 81, 269D

【15:10】九巴指出，因應港島區、荃灣、大埔及天水圍的交通情況。荃灣一帶的39A, 238M；大埔一帶的71B, 71K將會暫停。

改道路線：

港島區所有途徑夏愨道的路線

荃灣一帶 30, 30X, 31, 33, 33A, 34, 34M, 36, 38A, 38B, 39M, 40, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43B, 43P, 43X, 48P, 48X, 49X, 51, 53, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61M, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 73X, 234A, 234B, 235, 243M, 260C, 265M, 269M, 269P, 278X, 290, 290A, 290B, 290X, E31, E32A, A31, A31P

大埔一帶：64K, 72, 72A, 72X, 73, 73B, 73X, 74A, 74D, 74K, 74X, 75K, 75X, 271, 272E, 272P, 272X, 274X, 307, 307P, E41, A47X

天水圍一帶：69M, 69X, 265S, 269B, 269C, 269D, 269S, 276, 276A, B1, E34A

【15:06】 有示威者堵塞龍翔道東西方向的行車線。

【15:05】輕鐵路綫改道如下：705,706綫不經天耀至天瑞站；751綫，不經坑尾村站至銀座站；761P綫，不經坑尾村站至天瑞站

港鐵正安排免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台至天榮、來往天水圍至元朗、來往天水圍至洪天路緊急月台、來往天水圍至翠湖。

【15:00】有示威者堵塞夏慤道近政府總部的行車線

【14:40】警方曾向輕鐵天耀站施放多發催淚彈，有黑衣示威者走到輕鐵站前與警方對峙

【14:40】楊屋道共6線行車線，現已佔了4線。