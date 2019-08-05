【旺角遊行】13人被控非法集結等罪　支持者向九龍城警署方向示威

《逃犯條例》引發的連串示威遊行活動，上周六於旺角「再遊行」，之後再次發生警民衝突，警方即場拘捕多人。其中13人被控非法集結、未能出示身份證及阻礙警員執行職務等罪，案件今（5日）於九龍城裁判法院提堂分別以3案起訴，當中大部分人為學生，亦有攝影師及舞蹈員，年紀最輕的只有15歲。今午有大批示威者到九龍城法院，向法院對面的九龍城警署舉起寫有示威字句標語。

被控阻撓警員執行職務的被告劉偉麟。(李慧妍攝)

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被告包括攝影師及舞蹈員

本案涉及的被告分別以3案起訴，當中有一案只有報稱任廚工的被告劉偉麟（31歲），他被控於本年8月4日在旺角彌敦道與太子道交界故意阻撓正當執行職務的警務人員。

另一案涉及兩名被告，分別是報稱攝影師［人李永豪（22歲），及菲律賓藉舞蹈員Pioquinto Jethro Santiago（36歲），兩人被指於旺角彌敦道與快富街參與非法集結。

13名被告分別由4架警車送到九龍城法院。（盧朗君攝）

一名女學生被控未能出示身份證

另外涉6男4女被告的案件，年齡介乎15至34歲，其中6人報稱學生，全部被控非法集結罪，指她們於旺角彌敦道與亞皆老街參與非法集結，其中一名2女被告韓明恩，另被控一項未能出示身份證的罪名，指她未能向女警林俊塋出示身份證。而除了一名15歲學生外，尚有一名被告亦只得16歲。

案件編號：KCCC2064-2066/2019