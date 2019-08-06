男童偷4千元買點數卡　遭家中3名大人罰跪通宵樽蓋　父母判感化　

11歲男童擅取祖母的4000元購買網上遊戲點數卡，被祖母與父親盤問後招認,，祖母遂罰男童通宵「跪樽蓋」，父親嫌不夠，以燙熱的金屬烙腳，母親回家再用鎚仔敲膝蓋。男童「跪通宵」，事後向學校社工投訴揭發案件，往醫院驗傷發現男童四肢有十多處瘀傷及擦傷。男童的父母及祖母早前承認一項虐兒罪，祖母今（6日）獲有條件釋放，准以2000元自簽守行為一年，其父母則被判感化令一年。

男童的父母在西九龍法院承認虐兒判感化，祖母則須守行為一年。（資料圖片）

3名被告年齡介乎35至83歲，同被控一項故意虐待導致兒童受到不必要的苦楚罪。

案情指，2月某晚，祖母發現家中的4000元不翼而飛，男童在祖母與父親盤問下，承認擅取款項買遊戲點數卡，被祖母罰「跪樽蓋」。其父指事主跪得不夠好，竟點著打火機燒熱機上的金屬片，再烙向雙腳。及後抵家的母親知悉事主偷錢一事，再指事主跪得不夠好，兩度用鎚仔敲膝。

男童四肢有逾十個傷處

被罰「跪通宵」的事主，於3月5日向學校社工透露事件。三名被告因而被捕，並在警誡下承認犯案，稱旨在教訓事主不誠實的行為，已覺後悔。事主被驗出四肢有十多處瘀傷及擦傷，部份已復元。

案件編號：WKCC2177/2019