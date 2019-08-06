瑪麗醫院重建工程三大應變　倘發現戰時炸彈　將停急症室服務

瑪麗醫院正進行重建，拆卸病理學樓、臨床病理大樓及醫生宿舍三座建築，從而騰出土地興建一座新大樓，理順緊急服務，瑪麗醫院亦會設立急症樓層，並於大樓天台設立停機坪接收由直升機送院病人，預計新大樓可於2024年落成。 因應瑪麗醫院過往曾發現戰時炸彈，瑪麗醫院今日（6日）召開記者會，交代突發事故的應變安排，醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，若瑪麗醫院出現突發情況，其他聯網醫院將接收額外危重個案。

瑪麗醫院在1937年啟用屹立半山，重建工程正進行得如火如荼。（資料圖片／張美蘭攝）

港島西醫院聯網總監李德麗交代醫院重建進展及突發事故的應變安排，她表示，相關拆卸工作快將完成，即將鑿地建樓。而鑑於瑪麗醫院過往多次發現戰時炸彈，包括2000年瑪麗醫院K座及2015年瑪麗醫院T座。用作病人服務的K座大樓，當年更需要緊急疏散病人。院方因而作出應變，確保病人、員工及公眾安全。

若東區醫院急症室飽和 將病人再轉至聯合醫院

醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏提到，若瑪麗醫院因緊急情況，需要暫時停止急症室服務，醫管局已和消防處預先協商分流計劃，主要疏散到五間醫院，包括東區尤德夫人那打素醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、律敦治醫院及明愛醫院。

根據過去統計，每日約有130餘人經救護車到瑪麗醫院急症室，若出現緊急情況，當中約50名病人會送到東區醫院，其他病人會平均送到廣華醫院、瑪嘉烈醫院、律敦治醫院及明愛醫院。莊慧敏表示，若東區醫院急症室飽和，救護車會把病人經東隧送到聯合醫院。