【逃犯條例】市民電台稱驚黑衣人多於黑社會　批警製白色恐怖　

《逃犯條例》風波引起連串示威遊行，周一（5日）更引發全港罷工、七區集會，最終多區演變成警民衝突。今早（7日）有市民致電電台節目表示，現時生活在驚恐之中，指前晚（5日）大量黑衣人在北角出現示威，不少人手持竹枝叫囂，令她感到無助，「仲驚過（見到）黑社會」。 另一名聽眾則認為，警隊現時選擇性執法，昨日深水埗突然拘捕購買「鐳射筆」的浸大學生會會長方仲賢。他批評，警隊現時製造白色恐怖，已影響民生。

有白衣人在北角與黑衣示威者發生嚴重衝突。（網上圖片）

批示威者大肆破壞 活在驚恐中

聽眾符女士致電港台節目《千禧年代》表示，自己一直在北角居住，前晚有不少黑衣人在區內示威，她坦言感到無助，「仲驚過（見到）黑社會。」她指，目睹不少人手持竹枝叫囂，旁人經過時都不敢直視，有普通市民嘗試拍照時，立即被示威者粗言喝罵阻止。

她又批評，示威者沿途破壞英皇道的設施，「成條英皇道啲交通燈爛晒」。翻查資料，當晚北角曾有手持藤條、木棍的大漢，追打示威者，雙方之後一度對打。

符女士又稱，雖然警方做法未必全對，但網上影片可見，警方都不時被襲擊，示威者向他們擲雜物。她坦言，從未試過晚上外出會感到害怕，反問：「點解要生活喺咁驚恐嘅狀況」。

浸大學生會會長方仲賢購買「鐳射筆」後被休班警攔截及拘捕。(讀者王先生提供）

聽眾：警承受壓力引致選擇性執法

另一名聽眾李先生則表示，昨晚浸大學生會會長方仲賢購買「鐳射筆」後，竟然被警方拘捕，批評警方選擇性執法，製造白色恐怖，他指，即使最終未有控告方仲賢，但無理拘捕已影響民生。

他認為，警隊成為磨心，承受大壓力，引致選擇性執法。他又批評，特首林鄭月娥只是不斷老調重提，令市民覺得問題無法解決，「點解『撤回』兩個字咁難講，佢係咪官到無求膽自大？」