【8.5罷工】經紀涉紀律部隊宿舍外藏刀　另被指撕掉5張口供紙被控

反修例市民於本月5日發動罷工和不合作運動，警方和示威者並在多處爆發衝突。而警員於當天在秀茂坪紀律部隊宿舍外截查一名地產經紀時，發現他涉藏有兩把刀和一把剪刀。而警員到其住所搜查時，另發現逾50把刀、頭盔、氣槍和磚頭等。經紀又涉在警署內，撕毀會面紀錄。該地產經紀今早（7日）被帶到觀塘法院提堂。他暫毋需答辯，案件押後至10月2日再訊，期間被告獲准保釋。

被告蘇廣達被控藏有攻擊性武器及刑事毀壞罪。(馮家淇攝)

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38歲被告蘇廣達，報稱地產經紀，被控兩項罪名，包括藏有攻擊性武器，及刑事毀壞罪。控罪指，被告於8月5日在秀茂坪紀律部隊宿舍地下外，管有一把黑色卡片刀、一把銀色多用途刀和一把剪刀，意圖將其作非法用途使用。此外，他被控於翌日，在秀茂坪警署1間接見室內，損壞5張屬於香港警察的5張會面紀錄。

控方指被告家中發現氣槍

控方庭上指，被告在街上被警員截停，發現涉案的兩把刀和一把剪刀。警員之後搜查被告的樂華南邨住所，發現氣槍等。控方指，因案件性質嚴重，反對讓被告保釋。此外，控方在保釋期間亦需檢驗涉案氣槍。

據了解，警員亦在被告的住所發現50把袋口刀、52把剪刀、3個頭盔和1個磚頭等。

不可踏足秀茂坪宿舍100米範圍

辯方律師庭上投訴被告今晨4時半被起訴，但警員未有提供控罪書。而被告於今早8時始得知要被帶上法庭，其律師於9時左右才接獲通知，之後才收到控罪書。

裁判官最終准被告以2千元保釋，期間不可離港，和不可踏足秀茂坪紀律部隊宿舍的100米範圍內。此外，被告亦需遵守宵禁令，每晚12時至翌日7時半需留在報稱住所。

被告蘇廣達稱被捕時擦傷手踭。(馮家淇攝)

被告稱回家途中被便衣警攔截

被告蘇廣達在庭外表示，當日他正步行回家，途中未見有示威者，突然有幾名沒有委任證的「便衣警察」攔截他，蘇形容該幾名「警察」穿著黑背心，腰間掛著頭盔。蘇質疑他們身份時，該幾名「警察」搜查他的物品。

稱剪刀是急救用的剪刀

蘇稱口供紙指在他腰間找到卡片刀及剪刀等，但他表示該些物品是放於背囊，以及用記事簿夾住。他指萬用刀是日常用品，作開信、切紙之用途，而他本身考獲急救牌，被檢獲的剪刀是急救剪刀。

被制服時擦傷手踭

蘇又稱，扣留期間未有受到不友善對待，但被制服時被警方扯至欄杆，手踭仍留有傷口。蘇稱擔心地產代理工作，因他已約了客人看樓，現可能要其他同事接手。

案件編號：KTCC1511/2019