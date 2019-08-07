【逃犯條例】大專天文學界號召8點尖沙咀觀星　太空館提早6時關閉

浸大學生會會長方仲賢昨（6日）在深水埗購買「觀星筆」後，遭警方指是「鐳射槍」，以「涉嫌藏有攻擊性武器」罪名拘捕。大專天文學界號召今晚（7日）8時，帶同「觀星筆」到尖沙咀太空館外教市民觀星。康文署下午4時半宣布，因油尖旺區會有大型群眾活動，香港太空館、九龍公園體育館、九龍公園游泳池及香港文化中心將提早於下午6時關閉。

浸大學生會會長方仲賢購買「鐳射筆」後被數名休班警攔截及拘捕。（讀者王先生提供）

九龍公園體育館及游泳池、文化中心都提早關門

浸大學生會會長方仲賢在深水埗購買10支俗稱「觀星筆」的鐳射筆後，遭數名休班警員以「涉嫌藏有攻擊性武器」拘捕，導致大批市民包圍深水埗警署，最終變成警民衝突。

有網民於凌晨發起「天文學界上陣」的帖文，指今日正值七夕，各大專天文學會會在8時太空館外，用鐳射筆教市民觀星。

康文署今日（7日）宣布，由於預計油尖旺區有大型群眾活動，九龍公園體育館、九龍公園游泳池、香港太空館及香港文化中心將提早於下午6時關閉。因應情況，區內其他文康設施亦可能於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。