【學生被捕】大專天文學界發聲明譴責警方濫捕　促釋放方仲賢

浸大學生會會長方仲賢昨（6日）於深水埗鴨寮街購買鐳射筆後，被警方截查搜身並以「涉嫌藏有攻擊性武器」罪名拘捕。大專天文學界今日（7日）發出聯合聲明，對事件表示極為關注，且強烈譴責警方「無理濫捕，製造白色恐怖」。 聲明又提及，該鐳射筆被警方稱作「鐳射槍」，實際上是觀星時指向天上天體及星座，以便辨認及講解；且眾多天文學會均管有大量這類「觀星筆」，倘因管有鐳射筆而被捕，將導致天文學界以至公眾「人心惶惶」，促請警方立即釋放方仲賢，並給予一個清晰交代。

浸大學生會會長方仲賢昨晚於深水埗購買10枝俗稱「觀星筆」的鐳射筆後，遭數名休班警員以「涉嫌藏有攻擊性武器」拘捕，引致大批市民其後包圍深水埗警署。（資料圖片）

浸大學生會會長方仲賢昨晚於深水埗購買10枝俗稱「觀星筆」的鐳射筆後，遭數名休班警員以「涉嫌藏有攻擊性武器」拘捕，引致大批市民其後包圍深水埗警署，終演變成警民衝突。

大專天文學界今日發表聯合聲明，解釋警方稱作「鐳射槍」的鐳射筆，是天文同好常用的觀星工具，根本不能與威力雷霆萬鈞的「鐳射槍」相提並論，且學界中眾多天文學會都管有大量鐳射筆，數量遠超於方仲賢管有的10枝。

浸大學生會會長方仲賢昨（6日）於深水埗鴨寮街購買「觀星筆」後，被警方截查搜身並以「涉嫌藏有攻擊性武器」罪名拘捕。（資料圖片）

聲明又提及，方仲賢被捕時是剛購買並管有鐳射筆，未有作出任何攻擊以及沒有任何直接證據，顯示其擁有攻擊意圖，故在缺乏充足證據及合理懷疑下，警方在事件上屬「濫捕」。

大專天文學界多次重申，「觀星筆」是尋常觀星工具，「人手一支、常備左右」，倘方仲賢因管有觀星筆被捕是「無稽至極、營造白色恐怖」，亦令天文學界以至公眾人心惶惶，故強烈譴責警方羅織罪名、濫捕無辜，並促請警方立即釋放方仲賢，還公眾、天文學界一個清晰交代。