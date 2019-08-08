中大碩士生敦煌實習受啟發：香港與古敦煌一樣 　冀發揚本土文化

黃土飛揚、沙塵滾滾，相信是不少人對塞外大漠敦煌的印象。看似是不毛之地，卻原來盛載千餘年的歷史。 位於中國甘肅敦煌市的莫高窟，屬於世界文化遺產。斷崖之下卻有三百多個大小不一的洞穴，內藏不同朝代、不同作家、不同故事的洞窟壁畫，記載著千年來的佛教文化、中國歷史。 青年廣場早前舉辦第二屆「香港青年敦煌實習計劃」，讓香港學生在敦煌實習六個星期，嘗試參與莫高窟藝術導賞工作，並將所學習的知識帶回香港。 陳雪兒是其中一名學生導賞員，她指，敦煌是絲綢之路文化交滙，而香港是轉運港，背景十分相似；再加上，實習後她發現當地人對敦煌本地文化有深厚熱情，希望日後可以將精神承傳，將香港本土歷史發揚光大。

16個香港學生早前到敦煌實習，成為莫高窟的學生導賞員。（鄭子峰攝）

敦煌被譽為千年古城，歷史文化悠長。今年六月，16個香港學生出發前往敦煌，參加青年廣場舉辦的第二屆「香港青年敦煌實習計劃」，在當地學習如何成為一名導賞員，而且有兩個星期的實習機會。

其中一位實習學生是陳雪兒，她現時是香港中文大學比較及公眾歷史學文學碩士生。她提到自小已十分喜愛中國文化，而是次的實習團更有機會深入認識敦煌洞窟、甚至成為講解員，她認為機會難得，因而參加。

莫高窟的壁畫描繪佛教歷史、文化。（鄭子峰攝）

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敦煌洞窟文化有人指是「一眼千年」，陳雪兒解釋，敦煌記載的歷史跨越十個世紀，歷史文化深厚，在實習期間更看到不少當地人都了解、喜愛敦煌文化，如將洞窟的標誌、圖像融入在衣著當中，更有市民以佛學用詞作為店舖名稱。她稱大家都為「敦煌人」的身分而驕傲。

敦煌是絲綢之路文化交滙 香港是轉運港 背景十分相似

香港與敦煌相隔近三千公里，而香港更常被稱為文化沙漠，但她始終認為香港與敦煌有相似之處。陳雪兒提到，敦煌以前是絲綢之路文化交滙、貨物集散之處，而香港作為轉運港，歷史背景其實十分相似。接觸得香港的歷史愈多，她指就愈了解到香港存在多元文化、不同民族，「同以前嘅敦煌一樣」。

陳雪兒稱香港的歷史文化承傳不足是教育問題。（鄭子峰攝） 歷史文化承傳不足是教育問題 有著相似的歷史，兩個地方卻面對不一樣的情況。陳雪兒認為，香港的歷史文化承傳不足是教育問題，「歷史係有講香港史，但係只係講近代嘅歷史，考古、宋代的歷史都唔會好長（篇幅），（令香港學生的本地史）根基唔算好…但係成個香港係如何發展，係咪真係漁村，然後就變成國際大都會，大家都只係認識呢一段，但再之前嘅（歷史）大家就好缺乏。」

冀有一日香港可培訓出專職導賞員

莫高窟導賞員大多屬專職導賞員，除了是全職工作，本身對洞窟文化、佛學、佛教歷史都有深厚理解，甚至連大學、研究院修讀的科目都與要講解的歷史相關。陳雪兒形容，好的講解員「係一個橋樑讓市民接觸歷史」，可惜香港的博物館導賞員未能做到，冀望有一日香港都可培訓出專職導賞員。

她又認為，不少的香港人特別是年青人，對香港有深厚感情，亦為港人的身分而驕傲。而現時香港仍有不少歷史未被發挖，值得研究。她希望日後回港可以做好香港文化教育工作，令更多人認識香港的本土文化。