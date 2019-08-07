【浸大生被捕】錢大康11時再返校園　稱未知全部事實不譴責警方

浸大學生會會長方仲賢周二（6日）於深水埗鴨寮街購買鐳射筆後，被五名休班警截查搜身，稱是「鐳射槍」，以涉嫌「藏有攻擊性武器」罪名拘捕。浸大學生會今日（7日）晚上6時於校內舉行集會，聲援被捕的方仲賢。 浸大校長錢大康應邀出席，惟集會期間未有正面回應會否譴責警方行為，且多次強調不容許任何暴力，不論警方或示威者的暴力均予以譴責，其言論引起在場學生鼓譟，錢逗留逾一小時因事為由離開。大批學生於集會結束後未有離開，且再三要求下，浸大副校長周偉立稱錢將於晚上11時回校與學生對話。 錢大康於晚上11時再次現身校園，隨即被現場學生要求交代剛才去向。他表示剛才與興建宿舍的捐贈者晚飯，「淨係可以遲去，唔可以唔去」，亦一度為學生等候多時道歉。惟言論惹起現場學生鼓燥，質疑「宿舍重要定人命重要」。

浸大校長錢大康晚上11時再次重返校園與學生對話。（張嘉敏攝）

警拘方「表面上的確好大問題」

在場學生多次質問錢大康，警方拘捕方仲賢的行為是否正確。錢大康一直堅稱自己是普通人，在沒有法律常識下認為警方的拘捕有問題，惟補充不能判斷行為是否正確，希望學生能尊重他的意見。他續指，由昨晚起已多次與警方及律師對話，希望他們不要起訴方仲賢，或法庭可以有公道的審判。但其言論令在場學生不滿，要求錢大康觀看昨晚事發片段經過，並直接譴責警方行為。

錢大康看過片段後表示，方仲賢昨日的確未有就警方拘捕行動有任何反抗行為，倘因購買「觀星筆」被捕，稱事件「表面上的確好大問題」，會盡自己所能向警方反映及給予交代。惟當有學生問及會否就事件向警察投訴課投訴，他並無正面回應，只稱會向警方追究，並多次重複自己未知全部的事實，惹起在場學生鼓躁。