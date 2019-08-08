【騎馬人莫振華之死】馬房主任：曾建議有人騎馬須有救護隊駐守

賽馬會騎馬人莫振華去年7月晨操時騎著馬匹「越影」時墮馬，最後不治，死因庭就其死因展開研訊今（8日）續，馬房主任蘇錦文供稱，工會曾向馬會反映，有人騎馬時，必須有聖約翰救傷隊駐守，惟莫發生意外當日並沒有救護車當值，他對此毫不知情。他又指，馬會的安全課堂上得悉，有突發狀況時應通知保安，保安會報警並帶救護員到場，他當日依照副練馬師指示通知保安。

馬房主任蘇錦文供稱，工會曾建議馬會，有人騎馬時，須有救護隊駐守，惟莫發生意外當天沒有。（林樂兒攝）

死者莫振華（終年39歲，下稱：莫）去年7月17日清晨，在方嘉柏馬房從馬匹「越影」墮下，送院後翌日不治。

工會曾反映須有救傷隊駐守

馬房主任蘇錦文指，工會曾向馬會反映，有人騎馬時，必須有聖約翰救傷隊駐守。案發當日正值馬季收鑼，但馬房內圍俗稱「地堂」的沙池仍開放，莫與其他騎馬人會策騎，蘇表示不知道案發時並沒有救護車駐守。

安全課提到要先通知保安

死因研訊主任謂，就不省人事等緊急狀況，馬會曾發告示，指示職員通知保安報警，或在自行報警後找保安帶領救護車到場。蘇形容這份文件較新，與多年前的版本好像有所不同。

他又表示，在馬會舉辦的安全課堂得悉職員通知保安後，對方會找救護車，原因是馬房太大，難以說明位置。另外，他指很久以前上過馬會提供的一兩天急救班，不過馬會未有規定職員須考獲急救證書。

兩馬疑突然受驚跑走

他當日依副練馬師鍾智強指示通知保安，但不記得確實的通知時間。錄影片段顯示，莫策騎「越影」時，另一馬匹「心中有您」在附近被水喉沖洗，惟兩馬疑似突然受驚跑走。蘇認為職員沖洗手法沒有不妥，他亦不確定馬匹當時是否被聲音或鳥兒嚇倒。

案件編號：CCDI-567/2018