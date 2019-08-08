【8.8跨部門記者會】邱騰華、陳帆：零售訪港客7月雙位下跌

政府修訂《逃犯條例》風波未平，早前特首林鄭月娥稱將按需要舉行跨部門記者會。商務及經濟發展局局長邱騰華、運輸及房屋局局長陳帆、旅遊事務專員黃智祖，今日（8日）下午5時15分就近期示威活動的影響舉行記者會。

【17:55】

記者：近日示威活動無完結情況，如何應對國外的旅遊警示？對交通運輸的影響如何？

商務及經濟發展局局長：

對於國際間對本港的旅遊提示，近日仍維持提醒階段，希望暴力衝突的情況減低，本港將會繼續向外國提供最新資料；而業界會提供最好的服務給旅客。

運輸及房屋局局長陳帆：

近兩月對交通運輸影響非常大，近日與業界開設座談等討論，業界表示擔心對生計有影響。單就8月5日的情況，單日影響約200萬人次，相信大部分市民對情況感無奈、憤怒，希望示威手法能互相尊重，並放棄暴力手法。

8月8日政府跨部門記者會，商務及經濟發展局局長邱騰華、運輸及房屋局局長陳帆、旅遊事務專員黃智祖見記者。（羅君豪攝）

【17:45】

記者：如何確保旅客安全？如何挽回業界對政府信心？

商務及經濟發展局局長邱騰華：

政府會實事求事向外國大使館如實表達香港情況，並適時作出更新。近月最大願望為希望暴力衝突能早日完結，社會回復平靜，政府與業界一樣不希望見到往後第三、四季情況會受內部因素影響而雪上加霜。政府將與業界加強溝通，並改善施政。

8月8日政府跨部門記者會，商務及經濟發展局局長邱騰華、運輸及房屋局局長陳帆、旅遊事務專員黃智祖見記者。（羅君豪攝）

【17:36】

商務及經濟發展局局長邱騰華：

政府與各個商會、組織會面，面對下衡壓力他們希望政府能夠提供協助，而不同組織曾向財政司司長表達建議。而現行政策中，中小企基金加碼協助中小企發展等，現時亦大派用場；當中政府為協助中小企發展提供40個基金、近100億注資開放申請。我無確切聽到某地方就輸出勞工有改變，暫時無收到大使館就警方拘捕外籍人士的事件提出查詢。

【17:25】

運輸及房屋局局長陳帆：

留意到網上有人發起一連三日到機場集會，政府將密切留意事態發展，各個政府部門會緊密聯繫，並作出相對應變措施。香港機場、港口面對國際競爭，現時成績得來不易，希望社會為年輕人着想，應向暴力說不。

8月8日政府跨部門記者會，運輸及房屋局局長陳帆希望社會為年輕人着想，應向暴力說不。（羅君豪攝）

【17:15】

商務及經濟發展局局長邱騰華：

近日示威活動將民生、經濟推向令人擔心危險情況。雖然本港上半年受外圍因素影響，包括中美貿易摩擦等，當中生產總值等跌幅為5至10%，而自6月中起情況為雪上加霜，並構成更大壓力，而經濟情況難於短時間恢復。

另外，現有22個國家發出旅遊提示，澳洲、美國提高旅遊關注度。我日前於7月24日曾向大使館、商會等發信，當時稱遊行仍屬和平活動。不過現時示威活動由和平轉為衝突，並遠離原定遊行路線。香港大體上仍是歡迎遊客的地方，而遊行地方限於個別地區。我希望透過紓解本港情況、透過海外辦事處向外國發放最新訊息。

8月8日政府跨部門記者會，商務及經濟發展局局長邱騰華指出，多個經濟數據都加速下行。（羅君豪攝）