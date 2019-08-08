政府邀港鐵交洪水橋、南港島線西段計劃書　高鐵上半年900萬客量

港鐵今日（8日）公佈2019年度中期業績。港鐵表示，政府已邀請港鐵就《鐵路發展策略2014》的餘下兩個項目提交計劃書，包括洪水橋站及南港島線西段。 港鐵又指，廣深港高鐵香港段已獲得公眾旅客廣泛接受，上半年的總乘客量達900萬人次。

港鐵今日公佈2019年度中期業績。（高仲明攝）

高鐵香港段於今年9月正式開通。港鐵指出，高鐵香港段開通以來，深受大眾歡迎，客量穩步上升。他們重申，在開通首10個月，每日平均乘客量為5.4萬人次，周末的每日平均乘客量約6.4萬人次。

港鐵表示，現時香港段已獲得公眾旅客廣泛接受，上半年的總乘客量達900萬人次。

三宗事故出現31分鐘或以上延誤

港鐵又指，現時列車的班次已加密每日有超過8,800班車，重鐵列車班次及乘客車程的準時度，仍能維持99.9%的水平。港鐵指，乘客車程準時度是自合併以來最佳的上半年度服務表現，認為是「世界級的服務水平」。

不過，仍有3宗受到港鐵可控制的因素影響，出現長達31分鐘或以上的延誤，當中包括荃灣線測試新信號系統時發生撞車事故。

稱很有誠意解決沙中線問題

至於沙中線的問題，港鐵重申在「鐵路2.0」之下，已完成4個鐵路項目，只有沙中線是唯一未完成的項目。他們說，理解大眾一直對此項目的關注，港鐵公司很有誠意，會盡力解決沙中線的各項問題，又稱過去做得不好的地方會加以改善，令項目重回正軌。港鐵又指，早前已撥備20億元作為應對沙中線項目屯馬線局部通車、支付紅磡站月台加固工程的額外工程開支，但強調此筆費用是在不影響法律責任的原則下支付，現時仍未確定金額是否需要港鐵全數支付，會就事件繼續與政府磋商，並就整個沙中線項目的造價超支與當局達成整體解決方案。