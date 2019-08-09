【機場集會．直擊】有旅客提早到機場　過百示威者抵港大堂集會　

網上有人發起機場「萬人接機」行動，今日（9日）起一連三日到機場集會。集會活動並無向警方申請不反對通知書，但集會宣傳強調「不衝擊、不破壞、不入禁區」。機管局因應集會實施管制措施，由今日早上6時起，只准持有登機證及護照的旅客及機場職員，才可進入一號客運大樓（T1）離境大堂登機櫃位段 。有旅客因應管制措施比平常提早到達機場辦理登記手續。 現時已有過百名示威者於機場抵港大堂集會，《香港01》稍後會就有關活動進行現場直播。

【13:11】今次集會沒有主辦單位，也無人申請不反對通知書，參與者較隨興，隨意走動及向市民展示示威標語。示威者多穿著黑衣，幾乎沒有人戴頭盔，現場氣氛平靜。現場與上次集會情況相若，沒有軍裝警員巡視，但有多名機場職員在現場指揮參與集會人士進入示威區。

【13:07】一名胸口掛有機場職員證的男子高舉標語，由接機大堂B一直走到大堂的另一邊。舉起標語的機場職員袁先生表示，有參與上一次機場集會，今天特意在上班前到場支持。他又稱不擔心人數問題：「香港人習慣遲到！」他同時認為今天不會出現衝突場面，「好多人都有共識，今日係和理非集會。」

【12:50】過百名示威者開始在機場接機大堂聚集，部份人於衣物上貼上「歡迎問我有關香港的情況」的貼紙，準備向旅客解釋香港情況。此外，有準備離港的市民於離境大堂向在場人士大呼「香港人加油」。

【12:00】有4名戴口罩示威者在一號客運大樓機場接機大堂以沉默方式向旅客展示標語，其中一人以影片形式告知旅客香港現況；有市民與示威者合照。

網民發起機場集會，反對修訂《逃犯條例》。有示威者於抵港大堂展示標語，有市民與他們合照。（勞敏儀攝）

有旅客提早到達機場

今早有一行10多人的童軍團體，準備到台北進行交流，由於遇上當地颱風及機場新措施影響，所以較原定早5小時到達。團員之一的李同學表示，昨晚收看新聞報道時已得知今早機場的特別安排，負責老師已經即時作出相應交代，決定提早到機場集合，最終發現新措施對出境人士影響不大，「其實你怎樣也要出示boarding pass （登機證），如果要說影響便是早了10秒拿出來。」

他續説，相反，台灣正於風暴當中，原定今日早上的航班改由下午出發，加上天氣不穩定，對他們的行程來說影響較大。

藝人徐榮今早同樣現身機場，準備跟家人一同到馬來西亞旅遊，他同樣表示新措施對旅客而言帶來不大影響，「我沒有特意提早過來，其實都很順暢，但之前無想過機場會怎樣封閉。」

藝人徐榮表示，昨晚已得知機場的新安排措施，但未有因此提早到達仍順利完成登機。（梁煥敏攝）

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