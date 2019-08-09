【逃犯條例．直播】教大校長張仁良與師生會面　有學生戴頭盔出席

反修例風波持續，多間大學校長相繼與學生舉行公開會面，教育大學校長張仁良今日(9日)與師生校友公開會面。有學生會成員戴頭盔出席，有校友與學生則在與會面前批評張仁良過往在譴責暴力上立場模糊，亦關注他如何在事件中保護學生。 教大校長張仁良原擬7月31日與校內學生會面，唯因天氣惡劣取消及延後。事隔約一周，當日曾會見傳媒，稱曾已去信特首林鄭月娥，建議對方明確將《逃犯條例》草案「撤回」，並提議成立跨界別對話平台。

（胡家欣攝）

會面開始時，教大張仁良表示見面會原定於7月31日舉行，可惜因颱風未能進行。 有學生問及若有學生被捕，校方如何處理，張表示會確保學生不會受到不公平對待。

約有過百人出席會面

教育大學校長張仁良今早11時半及下午6時半與師生校友在校園內公開會面，至會面前約有過百人出席。

校友唐先生關注 張仁良會如何保護學生

校友唐先生在會面開始前表示，過去張仁良只是廣義譴責暴力，但未有明確譴責那一方暴力，「講完好似冇講，係人都唔鍾意暴力㗎啦。」唐指，對於張今日表現無期待，但關注他會如何保護學生，如何確保警方不會未經正常程序進入校園。

有學生希望了解校長對成立獨立調查委員會立場

五年線學生Andy則表示，過往張仁良只以電郵向師生校友交代對反修例風波看法等，只作單向溝通，今次首次與學生會面。他指，關注校長對成立獨立調查委員會的立場，張早前只建議成立對話平台解決，但具體內容欠奉，希望他在會面明確交代。