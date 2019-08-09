【逃犯條例】涉天瑞邨涉藏炸藥案　被告准保但不得查爆炸品資料

警方上周於天水圍天瑞邨檢獲煙霧彈案，一名疑與案有關的23歲男子被控，但在粉嶺法院提堂時被拒保釋，被告今（9日）於屯門法院再提訊時，辯方指案調查時間長，被告可能需被關押一段頗長時間，又稱社會動盪，法庭更應如「定海神針」，緊守法律原則。裁判官徐綺薇考調查需時，終准被告以3000元現金保釋，除了到警署報到及宵禁令，亦另加保釋條件，不准被告查問、發放、談及爆炸品資料，以及製造爆炸品。案件將於10月3日再提訊。

被告盧俊希被控一項管有炸藥罪。(馮家淇攝)

被告盧俊希，23歲，報稱起重機司機，被控一項管有炸藥罪，指他於天瑞邨一單位中明知而管有或控制某些爆炸品，即硝酸鉀和糖。

住所搜出30個製成煙霧彈

控方透露，警方在被告住所搜出30個已製成煙霧彈，及22個製作中的煙霧彈，另有大量材料、化學品，及寫有如何製作煙霧彈的記事簿等，亦在被告房中搜出發電油等，檢獲材料已送往檢驗。

辯方指被告電腦已被檢取

辯方代表大律師郭憬憲指2017年「蠔涌炸藥庫案」，被告陳耀成同樣被控管有爆炸品，一樣獲得有條件擔保，條件包括被告不得查問、發放、談及爆炸品資訊，以及製造爆炸品，而被告電腦已被檢獲，未有渠道查問及發放爆料品資訊。

郭又指，正因社會動盪，法庭猶如「定海神針」，並稱：「期望法庭揸緊法律原則，唔好令大家失去信心。」

調查時間長對被告不公平

郭又指按案件發展情況，預計調查時間長，還押時間長達6至12個月，如刑期是3個月，還押時間超出實際刑期，擔心對被告不公平及構成認罪壓力。

裁判官徐綺薇考慮本案調查時間需時，故批准被告以3000元現金保釋，期間不得離開香港、逢星期六下午6至9時到葵涌警署報到，亦需遵守宵禁令，每晚10時至翌日6時留在報稱地址。此外，被告不得查問、發放、談及爆炸品資料，以及製造爆炸品。

案件編號：TMCC1671/2019