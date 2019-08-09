【機場集會】乘客提早到機場免受阻　藝人徐榮：無想過怎樣封機場

網上有人發起今日(9日)一連三天機場「萬人接機」及集會行動，惟活動並無向警方申請不反對通知書。機管局因應集會實施管制措施，由今早6時起只准持有登機證及護照的旅客及機場職員，才可進入一號客運大樓（T1）離境大堂登機櫃位段 。有旅客因應管制措施比平常提早到達機場辦理登記手續。 不少需要乘搭航班市民因應機管局實施管制措施，特別提早到達機場，有導遊稱需要提早超過一小時到場。 不過，抵達機場人士對機管局新措施的安排反應不一，其中與家人到馬來西亞旅遊的藝人徐榮表示，今早現場情況大致順暢，「但之前無想過機場會怎樣封閉。」

機管局早上開始實施管制措施，只容許持有機票的人士、職員等進入離境大堂旅客登記行段。(梁煥敏攝))

赴台交流童軍：新措施影響不大

今早有一行10多人的童軍團體，準備到台北進行交流，由於遇上當地颱風及機場新措施影響，所以較原定早5小時到達。團員之一的李同學表示，昨晚收看新聞報道時已得知今早機場的特別安排，負責老師已經即時作出相應交代，決定提早到機場集合，最終發現新措施對出境人士影響不大，「其實你怎樣也要出示boarding pass （登機證），如果要說影響便是早了10秒拿出來。」

他續説，相反，台灣正於風暴當中，原定今日早上的航班改由下午出發，加上天氣不穩定，對他們的行程來說影響較大。

李同學（左二）表示，新措施只帶來10秒鐘的不便。(梁煥敏攝)

另外，藝人徐榮今早同樣現身機場，準備跟家人一同到馬來西亞旅遊。他指出，新措施安排對旅客而言帶來不大影響，「我沒有特意提早過來，其實都很順暢，但之前無想過機場會怎樣封閉。」

部分等候上機或送機的市民，則贊成今日的安排，認為可避免集會人士騷擾旅客。然而，也有旅客認為過去兩次的機場集會均屬和平，指機管局今次的安排可謂不必要。