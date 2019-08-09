「花柳全」被禁與囚犯接觸　求覆核被拒　官：難於管理的囚犯

綽號「花柳全」的甲級重犯何毓桓，認為懲教署對他施予不合理和不人道的判罰，早前申請司法覆核，高院法官今(9日)就其申請頒下判詞，指何的指控並不成立，又指何是高度暴力傾向，和難於管理的囚犯，因此署方中止他與其他囚犯的交往。法官指何所提出的說法沒有勝訴的機會，因此拒批司法覆核許可。

綽號「花柳全」的申請人何毓桓，就獄中多項限制提司法覆核。（資料圖片）

被無限期禁與其他囚犯交往

申請人為何毓桓，答辯人為懲教署署長。

何作請時提出多項指控，包括懲教署在沒有法理依據下對他進行多次紀律檢控，及對他施予不合理和不人道的判罰等。何又指，署方有權無限期延長一個囚犯與其他囚犯「中止交往」，屬不合理。

最快2027年出獄

法官判詞透露，何於1993年因搶劫和意圖造成身體傷害罪而射擊，當時被判入獄25年。他在服刑期間，因多次襲擊懲教署職員和其他囚犯，及向公職人員提供利益，多次被法庭定罪和加監。何現被加監至52年1個月，最早可於2027年11月出獄。

曾令一囚犯半身癱瘓

由何服刑起計至2017年1月期間，他共有8次使用暴力的行為。在其中一次襲擊中，他令一名囚犯半身癱瘓。此外，他亦曾在其他襲擊中，令一名囚犯的左眼嚴重受傷，以及令另兩名囚犯的頭部嚴重受傷。

官指何有高度暴力傾向

法官又指，根據《監獄規則》，署方有權在合理理由下，中止囚犯與其他囚犯的交往。而單看何的紀錄，已知道他是一個有高度暴力傾向和難於管理的囚犯。他被「中止交往」，是基於他對其他囚犯或署方職員的暴力行為，署方的做法是要保護他們。

法官又指，何的其他指控或沒有證據支持，或說法不成立，因此駁回其司法覆核許可申請。

案件編號：HCAL 148/2018