【逃犯條例】逾百父母攜幼出席親子集會　 呼籲特首聽民意講人話

反修例風波持續，有市民發起「守護孩子未來」親子遊行集會，參與者先在中環愛丁堡廣場集會，再遊行至政府總部。活動發言人稱，希望舉辦和平集會，讓父母可與子女參與，他又批評，政府兩個月以來漠視民意，只以警察壓制抗爭者，為孩子未來擔憂。

反修例示威行動遍地開花，有市民今日早上十時半在中環愛丁保廣場發起「守護孩子未來」親子遊行集會，現場有逾過百父母攜同小朋友參與，並於約11時半遊行至政府總部外。

活動發言人吳偉明表示，過往自己一直有參與遊行示威，但未有帶同9歲小朋友出席，因為擔心安全問題，警方對示威者濫捕、使用過度武力等，超乎各人想像，故他們策劃一個和平活動，讓家長可與子女一同參加。

「守護孩子未來」發言人嚴詠思（左）及吳偉明（右）批評，政府兩個月以來漠視民意，只以警察壓制抗爭者，為孩子未來擔憂。（胡家欣攝）

他指，今日活動擺放不同顏色汽球，又設有30張白色橫額供小朋友繪畫心聲。他續指，稍後會遊行到政總公民廣場外，將小朋友心聲掛在鐵閘外，期望政府可以將小朋友夢想帶走，寓意聆聽民間訴求。他指，過去政府只是以警察打壓抗爭者，事實上警察都受到壓力，但特首卻繼續依然故我，令他為下一代感不安。他期盼：「希望小朋友嘅未來繼續有良好法治，警察係保護人民，政府係聽市民聲音，特首應該講真話、人話，唔係講大話。」

有市民三代同堂參與今次集會遊行，外婆Anna（右）與女兒及兩歲幾的孫兒參與。（胡家欣攝）

有市民三代同堂參與今次集會遊行。外婆Anna與女兒及兩歲幾的孫兒站出來。Anna 表示，過往自己均有參與和平示威及銀髮族遊行，批評政府至今不回應市民五大訴求，歪曲年青人為暴徒，她反駁說政府「係暴政！」她指，見到市民及年輕人被控暴動罪感心痛，擔心年輕人未來失卻自由，又斥中央將年輕人問題歸咎於國民教育不足，憂慮北京進一步干預本港教育，故今日站出來守護孩子。

Kelvin一家三口出席集會，同樣批評特首漠視五大訴求，雖然自己多次參與遊行，但絕不氣餒，堅持站出來。他指，自己的小朋友只有20個月大，未必知道遊行意義，但他希望待孩子日後長大後，可再告知他曾為社會站出來，亦不怕繼續教小朋友為公義走出來。