【 黃大仙遊行】 集會地點摩士公園未見人影　僅數人向記者查詢

反修訂《逃犯條例》的示威活動越演越烈，今日原有網民發起黃大仙區及大埔區遊行，但獲政府發出反對通知書。記者今日（10日）約1時30分到達黃大仙摩士公園，現場沒有黑衣人聚集，至下午4時，僅寥寥數人在現場向記者查詢集會場地，希望到場表達訴求。 警方昨日（9日）表示基於保護他人權利及保安，就黃大仙遊行發出反對通知書。警方又提到據知，申請人沒有得到場地管理人批准用場，亦沒有合理地估計參與遊行人數及沒有提供足夠糾察。

有指今日（10日）下午的黃大仙遊行，至下午3時，現場未見有示威者出現。（陳芷昕攝）

8月3日，有市民發起旺角再遊行，晚上部分示威者轉到九龍城及黃大仙，稱想分散警力，當中數十人到黃大仙警署外塗鴉，後有大批防暴警到黃大仙地鐵站進行拘捕，觸發警民衝突，當晚警方多次施放催淚彈清場，而黃大仙紀律部隊宿舍內有人多次高空擲物，包括玻璃、水彈等，附近亦有人放炮仗，雙方均指炮竹是對方投放。8月5日，有市民發起「三罷」及七區集會，在黃大仙集會期間，示威者開始佔據龍翔道，有示威者用丫叉向警射物；有人向黃大仙警署擲燃燒物；有人向紀律部隊宿舍擲磚塊，警方不斷施放催淚彈以驅散示威者。

黃大仙遊行原定於今天下午2時半在摩士公園集合，再遊行至黃大仙廣場，目的為向警方於過去兩周屢次於該區施放催淚彈表達不滿，聲討警權過大及濫捕情況。籌委會其後接到警方的反對通合書，籌委會指，對上訴機制極不信任，故將不就遊行及集會申請作出上訴。

8月5日，黃大仙發生警民衝突後，警方駐守在集會地點外。 （資料圖片／羅君豪攝）

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