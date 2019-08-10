【逃犯條例】周日深水埗遊行上訴失敗　港島東遊行正待結果

政府修訂《逃犯條例》風波未平，今明兩日（10日及11日）有反修例市民原訂於多區發起遊行，惟均不獲警方批准。當中於明日（11日）舉行的港島東及深水埗區的遊行，發起人就警方決定提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會於今日進行聆訊。 深水埗上訴失敗，維持原判。811深水埗遊行籌備小組何小姐引述警方指，只要警署在遊行申請路線的步行範圍內，就構成不安全因素，她斥責警方濫權扼殺市民的自由和權利，而深水埗遊行籌備小組會解散，不會在舉辦遊行，但不會干涉其他人的任何行動。

北角警署已鋪設五層高紗網，及擺放兩米高水馬作保護，嚴陣以待。（陳諾希攝）

公眾集會及遊行上訴委員會今日（10日）就深水埗和港島東遊行上訴作聆訊。聆訊於下午二時開始，在香港賽馬會藥物資訊天地舉行，委員會的主席為彭鍵基博士。

811深水埗遊行籌備小組何小姐稱遊行將會「壽終正寢」。（陳芷昕攝）

籌備小組多次修改遊行詳情 未被警方接納

深水埗上訴失敗，維持原判。811深水埗遊行籌備小組何小姐於聆訊後批評警方扼殺集會自由，「DQ」區內市民的遊行集會自由。她續稱早前曾因應警方要求，已就遊行詳情作出修改，包括將遊行的糾察人數增加、將遊行路線有原訂的4公里縮減到2公里，以避免影響區內消防局的緊急路線，並建議提早完結遊行等，惟最後均不被警方接納。

她引述警方代表稱，因應遊行路線範圍內有警署，認為將會影響公眾安全；加上早前有約600多名市民及團體向警方表示反對遊行，因此認為區內「好多人反對」，故反對遊行進行。她批評警方將偏向自己的意見放大，並將過往暴力衝突與和平遊行集會混為一談。她稱因應上訴被駁回，故宣布811深水埗遊行將壽終正寢，並不會再作任何宣傳，而籌備小組會隨即解散。

有市民於明日（11日）分別在港島東及深水埗發起遊行，惟兩區遊行均不獲警方批准；當中就港島東遊行，警方僅批准於維多利亞公園舉行集會。事實上原於今日舉行的黃大仙及大埔遊行同樣不獲警方批准，當中大埔遊行的申請人日前提出上訴後，亦被委員會駁回。

深水埗遊行原訂周日（11日）下午2時半於楓樹街球場集合，並在下午3時開始出發，步行至深水埗運動場。港島東遊行則原訂在下午1時起步，由維園起步遊行至渣華道遊樂場。