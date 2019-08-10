機組人員護照簡稱HKSAR轉China-SAR　國泰：不時檢視系統

有國泰機組人員向《香港01》透露，昨日從公司內聯網發現，其護照類型由「HKSAR」改為「China-SAR」，質疑公司因民航局發出的警示「跪低」。國泰航空回覆《香港01》查詢時，證實有更改相關簡稱，又指國泰會不時檢視系統。

反修訂《逃犯條例》風波仍未平息，觸發多場大型示威遊行，警方至今拘捕數百人，其中一名國泰機師被控暴動罪。內地民航局昨（9日）向國泰航空發出重大航空安全風險警示，並列出三點要求，包括由今日（10日）起禁止所有參與、支持示威的機組人員飛內地航班；要求提供相關身份資料予內地機構審核等，做法引起極大迴響。

民航局昨晚約7時發公告，向國泰航空提出三點要求，包括由今日零時起，禁止所有參與及支持非法遊行示威、暴力衝擊人員飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動的所有職務；所有飛往或飛越內地航空機組人員必須提供身份資料並得到內地機構審核，否則不會接收該航班；以及國泰須提供內部管控及提升飛行安全等措施。相關安排及要求引起機組人員極大迴響，質疑民航局散播「白色恐怖」。

有國泰機場人員近日查閱公司內聯網發現，機組人員的護照資訊欄中，護照類別由以往的「HKSAR」，改稱為「China-SAR」。（消息人士提供）

有國泰空姐昨日查閱公司內聯網發現，機組人員的護照資訊欄中，其護照類別由以往的香港特別行政區護照「HKSAR」，改稱為中國特别行政區護照「China-SAR」。該名空姐表示，公司未有解釋更改資料的原因，不少同事發現後都感到憤怒。

她續指，雖然新變動對她們的影響不大，但感覺公司「跪低」，懷疑事件與內地民航局早前向國泰發出的重大航空安全風險警示有關。