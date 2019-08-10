【交通消息・持續更新】九巴多條路線暫停　柯士甸道阻塞

反對修訂《逃犯條例》風波未平，市民陸續發起多個示威活動。早前有市民發起於今日（10日）在大埔區遊行，最終不獲警方批准，惟仍有大批市民自發到大埔，其後更轉戰大圍等地區。因應示威活動，九巴宣布多條經沙田及大圍的路線暫停服務。運輸署宣布，柯士甸道及彌敦道往旺角方向亦被阻塞。

【2027】運輸署宣布，現時柯士甸道、彌敦道往旺角方向近栢麗購物大道仍然被阻塞。另外，新界區部分路段解封，現時只有南運路、大埔太和路仍然被封閉。

【2010】現時九龍區多處道路阻塞，運輸署宣布，海底隧道（往九龍方向）、柯士甸道及彌敦道往旺角方向近栢麗購物大道均有阻塞。

【1945】運輸署宣布，九龍海底隧道（來回方向）及柯士甸道暫時阻塞。

九巴宣布，部分龍運及九巴的服務會受影響。當中部分路線暫停服務，包括71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73B, K12, K17, K18；部分路線改道行走，包括64K、72X、73、73A、73X / 75X、74A、74D、74K、74X、75K、264R、271、307、W3、龍運E41、龍運A47X。

示威者入夜堵紅隧。（余俊亮攝）

【1930】九巴公布，多條行經沙田及大圍的九巴路線暫停服務。部分龍運及九巴的沙田區的服務亦會受影響。當中暫停服務的路線包括：46X, 47X, 80, 80K, 80X, 81C, 82B, 82K, 85, 85B, 86A, 87B, 88K, 89B, 170, 182, 249X, 281M, 286X, 287X，71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73B, K12, K17, K18。

而64K、72X、73、73A、73X 、75X、74A、74D、74K、74X、75K、264R、271、307、W3、龍運E41及龍運A47X，均改道行駛或於中途站停止服務。

運輸署稱，九龍海底隧道（來回方向）仍然封閉。多條新界區道路仍然封閉，包括南運路、大埔太和路、大埔公路-元洲仔段、車公廟路迴旋處、美田路、紅梅谷路。