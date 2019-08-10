【機場集會】六名中學生第二日集會：這裡很和平　政府無視訴求

「和理非」的機場「萬人接機」集會中，「香港人加油」、「五大訴求、缺一不可」、「Stand with Hong Kong Fight for Freedom 」的口號不斷，有一群中學生結伴邊靜坐，邊做功課，為趕下星期補課前完成。其中一位15歲的楊同學，出席原因很簡單：「香港人忙唔係藉口。」 他們堅持出席，是因兩個月來的訴求，政府無一回應，雖感到疲倦，但堅持「唔能夠放棄」。在機場的「和理非」最感動時刻，是每每有外國旅客主動向他們了解香港現況。

機場集會中，有一群中學生結伴邊靜坐邊做功課。（鄭秋玲攝）

「香港人，忙唔係藉口，我哋（學生）都可以做到。」 15歲楊同學

機場集會沒有搞手，只有網民呼喚，沒有向警方申請不反對通知書。不過兩日來依然有大批市民走入機場，響應號召，向旅客派發單張，解釋修例風波。

邊集會 邊坐地上做功課​

數學、中文、英文工作紙一疊疊，來自沙田區一中學的6名學生相約，今日第二日來到機場集會，年約15歲、16歲的他們圍坐地上做功課。

「呢度集會好和平。」16歲的林同學指，對於兩個月來無一個訴求獲政府正視，「雖然攰，但都無辦法。」被問到是什麼驅使他們出來，在一輪相視後，坐他旁邊的15歲楊同學說出兩個字：「被迫」，然後又是一陣無言。

被問及出席原因，15歲的楊同學坦言：「香港人忙唔係藉口。」（鄭秋玲攝）

「香港人，忙唔係藉口」

要為下星期開始的補課趕功課，仍堅持出席集會，在口號聲浪裡埋頭苦幹，但每當有靜默活動時，他們就會放下原子筆和課本，共渡全場最安靜的五分鐘。楊同學直吐心聲「香港人，忙唔係藉口，我哋（學生）都可以做到。」

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關注天水圍13歲少女被捕

16歲的陳同學是沙田居民，人在機場心繫於沙田爆發的示威衝突，直言擔心有市民受傷被捕，身穿黑衣的她說：「我都諗緊一間點返屋企好。」說罷，他們便討論起天水圍警署有13歲女童路過取書都被捕。由下午4時留守機場至晚上8時許，今日是第二日出席機場集會，他們形容這裡的氣氛很好，最觸動到他們的，是每次有旅客趨前聆聽他們述說香港人、香港事。